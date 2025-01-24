24 января 2025, 17:16

Лавров назвал условие, при котором восстановится диалог России и США

РИА «Новости»
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Россия готова к диалогу с США, если администрация Дональда Трампа будет учитывать ее интересы. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, отвечая на вопросы СМИ.

Россия готова к диалогу с США, если администрация Дональда Трампа будет учитывать ее интересы. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров , отвечая на вопросы СМИ.

«Будут американцы учитывать наши интересы, диалог будет постепенно восстанавливаться. Не будут учитывать - значит, все останется как есть», - подчеркнул глава МИД.

Он добавил, что российские власти не питают иллюзий насчет Трампа и хорошо помнят, что на первом сроке по масштабам санкций он оставил позади своих предшественников. По мнению Лаврова, отношения двух стран «предельно истончились и сейчас балансируют на грани разрыва». При этом он приветствовал сигналы о желании наладить общение.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин готов контактировать с Трампом и ожидает сигнала от США.

США Сергей Лавров Международные отношения Дональд Трамп Россия Владимир Путин
24 января 2025, 17:24
Главы МИД Евросоюза обсудят новый пакет санкций и российские активы
Unsplash
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Главы МИД стран Евросоюза проведут в Брюсселе 27 января встречу, в ходе которой обсудят 16-й пакет антироссийских санкций и вопросы, связанные с использованием российских активов. Об этом РИА «Новости» сообщил высокопоставленный европейский источник.

Он напомнил, что государства Европы продолжают разрабатывать экономические ограничения против России.

«Мы, возможно, обсудим санкции. Как вы знаете, мы сейчас готовим 16-й пакет санкций, а также продолжаем дискуссию по использованию российских активов», - отметил источник издания.

Ранее директор Центра исследований международной торговли РАНХиГС Александр Кнобель усомнился, что европейские страны решатся ввести новые антироссийские санкции. По его мнению, союзники американского президента Дональда Трампа в ЕС выступят против дополнительных ограничений. Эксперт добавил, что даже полный запрет на поставки товаров из России в США не сыграет никакой роли.

Санкции Евросоюз
24 января 2025, 15:19
Глава ЦИК Белоруссии заявил, что кампания по выборам президента проходит штатно
РИА «Новости»
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Кампания по выборам президента Белоруссии проходит в штатном режиме. Об этом заявил глава Центральной избирательной комиссии страны Игорь Карпенко, его процитировало РИА «Новости».

«На мой взгляд, кампания идет штатно, в соответствии с действующим законодательством», - сказал Карпенко.

Он отметил, что оценку выборам в любом случае будут давать наблюдатели, в том числе национальные. Также в ЦИК не поступало никаких жалоб от кандидатов в президенты.

Выборы в Белоруссии пройдут 26 января. С 21 января началось досрочное голосование. ЦИК зарегистрировал в кандидаты на пост главы республики пятерых политиков: нынешнего президента Александра Лукашенко, главу Либерально-демократической партии Олега Гайдукевича, лидера Республиканской партии Александра Хижняка, экс-кандидата на предыдущих выборах Анну Канопацкую и первого секретаря ЦК Коммунистической партии Сергея Сыранкова.

Ранее председатель Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что выборы в Белоруссии еще не состоялись, а Евросоюз уже недоволен ими. По его словам, представителям ЕС понравятся только те выборы, в которых победит их кандидат.

Белоруссия Александр Лукашенко Выборы в Белоруссии Выборы
24 января 2025, 13:38
Вандалы осквернили памятник Джеймсу Куку в Сиднее
Global Look Press
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Статую британского мореплавателя Джеймса Кука в Сиднее осквернили вандалы. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на мэра города Дилана Паркера.

Памятник облили красной краской, оторвали руку и нос. Монумент уже портили ранее - вандалы оскверняли его в феврале 2024 года.

В 1770 году Кук объявил восточное побережье Австралии принадлежащим Великобритании. На этих выходных в стране пройдут антиколониалистские демонстрации по случаю национального праздника, который приходится на воскресенье. В Сиднее и Мельбурне соберутся тысячи людей ради привлечения внимания к проблемам коренных жителей страны.

Ранее в пригороде Сиднея по ошибке снесли дом , где некогда основали легендарную рок-группу AC/DC. Здание располагалось на Берли-стрит, 4. Братья Малкольм и Ангус Янги жили в этом доме с 1965 по 1978 год после переезда из Шотландии.

Великобритания Австралия Памятники
24 января 2025, 13:23
Почти половина погибших в турецком отеле оказалась детьми и подростками
Global Look Press
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По меньшей мере 36 из 79 погибших при пожаре в турецком отеле на горнолыжном курорте Карталкая — несовершеннолетние. Об этом сообщила газета Milliyet со ссылкой на Институт судебной медицины Министерства юстиции страны.

По предварительным данным, самому юному погибшему было всего пять лет.

Пожар в 11-этажном отеле в городе Болу вспыхнул в ночь на вторник, когда там отдыхали 238 туристов. Возгорание произошло на этаже, где находится ресторан. В среду в Турции был национальный траур.

После произошедшего выжившие постояльцы пожаловались, что в гостинице не было света и аварийных систем оповещения. Правоохранительные органы страны задержали по этому делу девятерых человек , включая владельца сгоревшей гостиницы.

По меньшей мере 36 из 79 погибших при пожаре в турецком отеле на горнолыжном курорте Карталкая - несовершеннолетние. Об этом сообщила газета Milliyet со ссылкой на Институт судебной медицины Министерства юстиции страны.

Турция Пожары Отели

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