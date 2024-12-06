Лавров назвал Трампа сильным и дружелюбным, но не пророссийским политиком

Он рассказал, как несколько раз лично встречался с Трампом. Политик произвел на Лаврова хорошее впечатление.

«Думаю, он - сильный человек, желающий достигать результаты, не любящий откладывать дела на потом. Это мое впечатление. Он весьма дружелюбен в разговоре. <…> Это не значит, что Трамп настроен пророссийски», - сказал он.

Министр сказал, что Россия не прерывала контактов и готова работать с любым президентом США. Лавров заявил, что в вопросе отношений мяч на стороне американцев.

Однако общение с российскими делегатами на международных мероприятиях стало для американцев и европейцев токсичным, сказал он. Лавров назвал детским поведение коллег, убегающих от него.