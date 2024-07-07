Лавров назвал печальным зрелищем дебаты Трампа и Байдена

«Печальное зрелище. Если система американской демократии производит такой ход предвыборной кампании, то каждый может сделать выводы самостоятельно для себя о том, как это все аранжируется», - сказал министр.

Лавров также прокомментировал парламентские выборы во Франции. Он отметил, что голосование в два тура сделали не просто так. По задумке, второй проводят для того, чтобы манипулировать выбором избирателей в ходе первого, когда какие-то кандидаты могут сняться.

Глава МИД выразил уверенность, что во Франции могли произойти очень серьезные перемены, если бы результаты первого тура взяли за основу формирования парламента.

Телевизионные дебаты Трампа и Байдена состоялись 27 июня в эфире канала CNN. В ходе разговора действующий президент США часто запинался, делал паузы и не всегда четко формулировал мысли. Позже Байден признал свой провал на дебатах.