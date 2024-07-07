07 июля 2024, 18:19

Лавров назвал печальным зрелищем дебаты Трампа и Байдена

РИА «Новости»
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Ход президентской предвыборной кампании в США представляет собой печальное зрелище. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров. Его слова привел журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

«Печальное зрелище. Если система американской демократии производит такой ход предвыборной кампании, то каждый может сделать выводы самостоятельно для себя о том, как это все аранжируется», - сказал министр.

Лавров также прокомментировал парламентские выборы во Франции. Он отметил, что голосование в два тура сделали не просто так. По задумке, второй проводят для того, чтобы манипулировать выбором избирателей в ходе первого, когда какие-то кандидаты могут сняться.

Глава МИД выразил уверенность, что во Франции могли произойти очень серьезные перемены, если бы результаты первого тура взяли за основу формирования парламента.

Телевизионные дебаты Трампа и Байдена состоялись 27 июня в эфире канала CNN. В ходе разговора действующий президент США часто запинался, делал паузы и не всегда четко формулировал мысли. Позже Байден признал свой провал на дебатах.

США Сергей Лавров Дональд Трамп Россия Выборы президента США Джо Байден
07 июля 2024, 18:40
Макрон задумал обратиться к французам после завершения выборов
Global Look Press
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Президент Франции Эммануэль Макрон намерен обратиться к французам после завершения парламентских выборов и закрытия последних избирательных участков. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

Большинство избирательных участков в воскресенье завершат работу в 19:00 по московскому времени, и лишь в крупных городах их работа продлится до 21:00. Предварительные результаты голосования появятся в это же время.

По информации источника, Макрон обратится к нации, однако окончательное решение будет зависеть от итоговых результатов выбора и представительства его фракции в парламенте.

Сам Макрон при этом заявлял, что вне зависимости от результатов выборов намерен остаться на посту президента до весны 2027 года, когда истечет срок его полномочий.

Ранее СМИ назвали победой для России любой результат выборов во Франции из-за снижения политического влияния партии Макрона.

Эммануэль Макрон Франция Выборы
07 июля 2024, 17:10
Иранский эсминец завалился на бок в Персидском заливе
Global Look Press
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У причала в районе города Бендер-Аббас иранской провинции Хормозган при ремонте потерял равновесие эскадренный миноносец Sahand военно-морских сил армии Ирана. Об этом сообщило агентство YJC.

Глубина у берега была небольшой, поэтому судну удалось довольно быстро вернуть равновесие.

По данным журналистов, пострадали несколько человек. Их доставили в больницы.

Агентство Tasnim уточнило, что находившийся в Персидском заливе эсминец накренился из-за попадание воды в цистерны.

Гендиректор верфи ISOICO Салман Зарби в беседе с ISNA назвал возможной причиной случившегося неисправность балластной цистерны. Он также допустил, что вода попасть из места расположения валов эсминца во время ремонта. Корабль частично затопило.

Эсминец Sahand спустили на воду в декабре 2018 года после шестилетнего строительства. Его оснастили двумя типами ракет - «земля-земля» и «земля-воздух» - современной станцией радиолокации. На корабле есть вертолетная площадка, в течение пяти месяцев в плавании ему не требуется дозаправка.

Корабли Иран Армия
07 июля 2024, 16:46
Любой результат выборов во Франции назвали победой России
Global Look Press
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Любой результат второго тура парламентских выборов во Франции станет победой для России и грозит снижением уровня поддержки Украины. Об этом сообщила британская газета The Independent.

«Если „Национальное объединение“ получит большинство голосов в парламенте, то его вероятный представитель Джордан Барделла настаивает на отказе от отправки Украине большого количества оружия дальнего радиуса действия и непреклонен в том, чтобы не отправлять армию Франции в зону конфликта», - отметили журналисты.

Если «Национальное объединение» не получит большинство в парламенте, то этот орган все равно окажется парализован в вопросах внешней политики.

«Любой из результатов станет для Москвы победой, трудно представить что-то иное», - заключили авторы статьи.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров признался, что не видит признаков демократии в выборах во Франции.

Франция Выборы
07 июля 2024, 16:03
США испугались последствий новых санкций на российскую нефть
РИА «Новости»
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Администрация президента США Джо Байдена заблокировала предложение Министерства финансов об ужесточении санкций против перевозящих российскую нефть танкеров. Источники газеты The New York Times объяснили такое решение боязнью роста цен на топливо перед президентскими выборами.

По данным журналистов, представители Минфина предложили ввести дополнительные штрафы для перевозящих российское сырье танкеров, но чиновники отказались пойти на такой шаг, объяснив, что внутренний рынок топлива ответит на подобное решение подъемом цен.

По их мнению, это сильно скажется на рейтингах Джо Байдена, который уже потерял поддержку электората после провальных дебатов с кандидатом от республиканской партии Дональдом Трампом.

США и входящие в G7 страны, включая Австралию, ввели так называемый потолок цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель в 2022 году. Запрет распространили на страхование танкеров, перевозящих сырье выше установленной цены.

Россия перенаправила нефть в дружественные страны , где ее смешивали или перерабатывали, продавая по всему миру. Кроме того, появился флот танкеров, перевозящий российскую нефть без страховки. Погрузку вели в нейтральных водах.

В мае этого года о негативном влияние потолка цен на российскую нефть заявил Международный клуб страховщиков International Group of P&I Clubs, базирующийся в Лондоне. Компании заявили, что в теневой флот морских перевозок начали включаться все больше игроков, которым не требуется оформление страхования грузов.

США Санкции Нефть Россия Цена на нефть Джо Байден

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