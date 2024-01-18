Лавров назвал нынешние отношения России и Китая лучшими в истории

Высокопоставленный дипломат подчеркнул, что особенно ценным был первый визит Си Цзиньпина в Москву сразу после его переизбрания на пост лидера КНР. Он состоялся в марте 2023 года. Это также подчеркивает высокий уровень отношений между двумя государствами.

Лавров отметил, что китайская экономика входит в число наиболее быстро растущих наряду с экономикой Индии.

Ранее лидер КНР Си Цзиньпин призвал противостоять любым сепаратистским действиям , направленным на получение Тайванем независимости. Он подчеркнул, что необходимо окончательно решить этот вопрос.

Россия всегда поддерживала принцип «одного Китая» в ситуации вокруг Тайваня. После выборов нового главы администрации острова в МИД РФ заявили, что внешним силам нужно воздержаться о каких-либо провокаций, поскольку это внутреннее дело Китая.