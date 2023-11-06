06 ноября 2023, 13:06

Лавров назвал иллюзорными надежды ослабить Россию

РИА «Новости»
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Попытки западных стран ослабить Россию являются иллюзорными надеждами. Об этом на марафоне общества «Знание» в рамках выставки-форума «Россия» заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Не прекращаются попытки ослабить Россию, чтобы лишить нас геополитической субъектности и отбросить на обочину мировой политики. Иллюзорность подобных надежд, по-моему, очевидна каждому», - сказал он.

Глава министерства подчеркнул, что речи о якобы международной изоляции России не идет.

«Мы взаимодействуем со странами мирового большинства, которое составляет 85% населения Земли. Все люди этих стран видят в России доброго друга и надежного партнера, который не раз доказывал свою надежность. Который много делает для выстраивания общения на принципах международного права», - добавил глава МИД.

Ранее Лавров заявил, что англосаксонские государства делают все, чтобы подтолкнуть регион Ближнего Востока к большой войне.

Сергей Лавров Россия
06 ноября 2023, 14:34
«Не в добром здравии». Папа римский заявил о недомогании на аудиенции в Ватикане
РИА «Новости»
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Папа римский Франциск в ходе аудиенции в Апостольском дворце Ватикана заявил о недомогании. Понтифик был вынужден пропустить свою речь, передав право на ее прочтение членам делегации европейских раввинов. Его процитировало РИА «Новости».

В начале выступления папа римский поприветствовал собравшихся в зале, однако сразу указал на свое плохое самочувствие.

«Спасибо за этот визит, <…> но, бывает, что я не чувствую себя в добром здравии и поэтому предпочитаю не читать речь, а передать ее вам», - сказал 86-летний понтифик.

Ранее Франциск заявлял о наступлении темных времен. Свои слова понтифик связал с расцветом оружейной промышленности, которая привела весь мир в состояние войны. Папа римский заметил, что инвестиции в данную сферу спровоцировали новый виток конфликта между Палестиной и Израилем.

Он уже призывал стороны остановить кровопролитие и прийти к миру.

Болезни Папа римский Ватикан
06 ноября 2023, 14:29
Россиянин рассказал о главных достопримечательностях Пекина
РИА «Новости»
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Приехавшим в Китай россиянам необходимо постараться посетить основные достопримечательности Пекина. Об этом написал автор Telegram-канала «Кулик по-пекински» Никита Куликов, сообщило издание msk1.ru.

На первое место он поставил парк «Бэйхай», в котором есть пагода, красивая китайская мозаика и примеры классической китайской архитектуры. В парке можно погулять вдоль берега реки с ивами, подняться на холм и прокатиться на лодке.

На втором месте среди достопримечательностей - парк «Цзиншань».

«Именно тут вы сможете увидеть невероятную панораму Пекина, в том числе увидеть частичку Запретного города», - отметил Куликов.

На третье место он поставил Великую Китайскую стену.

«Изначально я сомневался, стоит ли включать ее в список, потому что она находится на некотором отдалении от Пекина, для посещения нужно время. Но побывать тут стоит, стену легко можно спутать с чудом света», - добавил блогер.

В августе Россия и Китай возобновили безвизовый обмен группами туристов.

Туризм Китай
06 ноября 2023, 14:10
Зеленский изменил тон в общении с Западом
Pixabay
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Украинский президент Владимир Зеленский поменял тон общения с Западом. На это указали в материале издания The Spectator.

«Недавно основной позицией Украины была „мы можем быстро победить, дайте нам больше“, то сейчас она поменялась на „дайте больше, иначе все затянется на неопределенный срок“, - отметили авторы статьи.

Журналисты подчеркнули, что такой тактикой Зеленский хочет сыграть на страхе Запада перед длительным конфликтом с Россией.

«Стратегия Владимира Путина также включает в себя пункты о нежелании Запада затягивать противостояние и надвигающейся усталости киевских партнеров. Если в Еврокомиссии отрицают это, то в Италии этот мотив уже подтвердили», - добавили они.

Ранее Зеленский заявил, что никто из руководства западных стран не пытался надавить на украинское руководство в вопросе о начале мирных переговоров с Россией.

Владимир Зеленский Запад
06 ноября 2023, 13:46
Претензии к санкциям против России объяснили в Индии
РИА «Новости»
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Развивающиеся страны не поддерживают антироссийские санкции, потому что они удобны только Западу. Об этом изданию Corriere della Sera заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар.

По его словам, такой подход заключается в прошлом европейского континента и отношении стран к конфликтам, которые не касаются их напрямую.

«По своей сути эти санкции являются рычагами, которые есть в наличии у развитых экономик. Они основаны на инструментах, полномочиях и механизмах, которые создавали много лет назад. Поэтому Запад использует эти возможности, когда ему удобно», - сказал Джайшанкар.

Глава ведомства подчеркнул, что санкции начинают действовать, когда затрагиваются интересы самих западных стран, без учета мнения ООН.

«Когда на карте лежат их интересы, то они делают это. Сама концепция санкций во многих частях мира воспринимается по-разному», - заметил он.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что на место доминировавших ранее экономик приходят другие , в том числе и Россия.

Индия Санкции Россия

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