Лавров назвал главный приоритет России в отношениях с Западом

«Мы заинтересованы только в одном: чтобы с западного направления не исходили угрозы нашей безопасности», - процитировало его РИА «Новости».

В мае президент России Владимир Путин отмечал, что страна никому не позволяет ей угрожать и «ее стратегические силы всегда в готовности». Позже он заявлял, что сама Россия никому не угрожает, тем более главам других государств. Путин назвал такие угрозы моветоном и пояснил, что его страна просто придерживается собственной позиции по разным вопросам.

Выступая на Петербургском международном экономическом форуме, российский лидер призвал не доводить не только до использования, но даже до угрозы применения ядерного оружия.