26 июня 2024, 11:05

Лавров назвал главный приоритет России в отношениях с Западом

РИА «Новости»
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Россия главным образом заинтересована в том, чтобы с Запада не исходили угрозы ее безопасности. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на «Примаковских чтениях».

«Мы заинтересованы только в одном: чтобы с западного направления не исходили угрозы нашей безопасности», - процитировало его РИА «Новости».

В мае президент России Владимир Путин отмечал, что страна никому не позволяет ей угрожать и «ее стратегические силы всегда в готовности». Позже он заявлял, что сама Россия никому не угрожает, тем более главам других государств. Путин назвал такие угрозы моветоном и пояснил, что его страна просто придерживается собственной позиции по разным вопросам.

Выступая на Петербургском международном экономическом форуме, российский лидер призвал не доводить не только до использования, но даже до угрозы применения ядерного оружия.

Сергей Лавров Россия Запад МИД РФ
26 июня 2024, 11:06
Лавров озвучил один из главных интересов России в отношениях с Западом
РИА «Новости»
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Западные страны не выражают готовность ко взаимовыгодному и равноправному сотрудничеству. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров на международном форуме «Примаковские чтения». Трансляцию выступления провела пресс-служба ведомства.

«Мы заинтересованы только в одном - чтобы с западного направления не исходили угрозы нашей безопасности», - отметил дипломат.

Лавров добавил, что Запад продемонстрировал всему миру свою недоговороспособность. По словам министра, страны Европы по требованию Белого дома могут пойти на разрыв любых соглашений и норм международного права.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов предположил, что Запад планирует устроить новый виток эскалации на Украине. Он подчеркнул, что президент США Джо Байден попытается извлечь максимальную выгоду из конфликта. Рогов добавил, что эскалацию можно пресечь, если западные государства ощутят «угрозу личных потерь».

Сергей Лавров Отношения Международные отношения Европа Россия Запад МИД РФ
26 июня 2024, 08:39
Захарова жестко ответила представителю Госдепа на слова о «расправе над журналистикой»
Unsplash
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Блокировка европейский информационных ресурсов стала ответной мерой на действия Евросоюза. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Она прокомментировала слова представителя Госдепартамента Мэтью Миллера о том, что блокировка европейских СМИ в России якобы стала «расправой над журналистикой».

«Вот что это: наглость, глупость или и то, и другое, объединенное понятием „либеральная демократия“», - указала Захарова.

Дипломат напомнила, что в Европе запретили российские информационные ресурсы, но в США на это никто не обратил внимания.

«Меры ответные. Введены в связи с запретом российских СМИ в ЕС. Но Госдепартамент снова обвиняет во всем Россию», - добавил Захарова.

Ранее Россия ограничила на своей территории доступ к вещательных ресурсам 81 европейского СМИ, в том числе Spiegel, Mundo, Pais и Agence France-Presse. На этот шаг руководство страны пошло после блокировки РИА «Новости», «Известий» и «Российской газеты» на территории ЕС.

США Журналистика Блокировки Россия Евросоюз
26 июня 2024, 08:15
Ассанжа преследовали из-за раскрытия тайн американского «глубинного государства»
РИА «Новости»
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Австралийского журналиста и основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа преследовали из-за того, что он слишком много знал о секретах «глубинного государства» в США. Об этом заявила член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин в соцсети X.

Она назвала освобождение Ассанжа чудом и огромной победой для журналистики. Конгрессвумен добавила, что ей не нравился курс внешней политики, который США проводили в последние десятилетия.

Тейлор-Грин отметила, что журналист раскрыл тайны, которые тщательно скрывало «глубинное государство» - обладающие большим влиянием теневые бюрократические структуры. Она пожелала Ассанжу и его семье всего наилучшего и выразила надежду, что с него в будущем снимут все обвинения.

Журналист пошел на сделку с американской прокуратурой и признал себя виновным в шпионаже. Основателя WikiLeaks освободили прямо в зале суда, так как он уже провел пять лет в британской тюрьме. Слушания прошли в окружном суде США на острове Сайпан.

США Суд Джулиан Ассанж Журналистика
26 июня 2024, 08:03
Раскрыт смысл сделки Ассанжа с США
РИА «Новости»
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Сделка основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа с прокуратурой США ставила главной целью защиту источников информации журналиста от раскрытия в суде. Об этом в интервью ABC заявил бывший глава аппарата ЦРУ Ларри Пфайффер.

Пфайффер считает, что задержка приговора Ассанжу объясняется «дипломатическими раздражителями» в Британии и Австралии. Бывший разведчик признал, что был бы «очень удивлен» президентскому помилованию журналиста.

Джулиан Ассанж признал себя виновным в шпионаже и получил пятилетний срок, который фактически уже отсидел в британской тюрьме. После этого его освободили.

Политический советник Сергей Маркелов в беседе с журналистами назвал Ассанжа «занозой» для политической элиты США, пояснив: его кейс демонстрирует, что у политиков есть претензии к военным, «военные тоже слабые» и к ним есть много вопросов.

США Джулиан Ассанж

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