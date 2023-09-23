Лавров назвал «формулу мира» Зеленского нереализуемой

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Таким образом министр ответил на вопрос о том, состоится ли диалог, если киевский режим отзовет законодательный запрет на переговоры с Россией. Лавров подчеркнул, что в РФ не руководствуются фантазиями.

«Зеленский и все, кто им руководит, твердо говорят, что никакой основы для мира не существует, а формула - абсолютно нереализуема», - заявил глава МИД России.

Министр также отметил, что Соединенные Штаты и европейские государства сплошь и рядом берут на себя обязательства, но не выполняют их. Лавров вспомнил слова президента России Владимира Путина, который назвал Запад самой настоящей «империей лжи».