Лавров назвал дату визита Путина в Казахстан

Нуртлеу отметил, что для республики такая поездка является очень важной для продвижения многопланового партнерства между двумя государстами.

«Как вы упомянули, мы ведем серьезную подготовку государственного визита президента Российской Федерации Владимира Путина в Казахстан 27 ноября» - ответил Лавров.

Глава МИД добавил, что к предстоящему саммиту подготовят десятки документов.

Ранее Казахстан выступил против обхода антироссийских санкций на его территории. Замглавы МИД страны Роман Васильев выразил уверенность, что к позиции республики с пониманием относятся как в России, так и на Западе.