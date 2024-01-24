Лавров назвал чушью заявления Запада о желании РФ кого-то атаковать

«Чушь. <…> У нас нет никакого желания, никакой необходимости - ни военной, ни политической, на экономической - куда-то на кого-то нападать», - заявил он.

Ранее Лавров заявил, что Россия не портила отношений с США , поэтому не собирается извиняться для их налаживания. По словам главы МИД РФ, американская сторона вряд ли поменяет политику по отношению к Украине, даже если к власти снова придет бывший президент Штатов Дональд Трамп. Сейчас у США есть только тенденция к разрушению отношений между странами.

Также Лавров раскритиковал «формулу мира Зеленского» и назвал ее бессмысленной. Чем раньше Запад пойдет это, тем лучше будет для него.

У России нет никакой необходимости нападать на кого-то, утверждения об обратном со стороны Европейского союза и Североатлантического альянса - чушь. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам участия в мероприятиях Совбеза ООН, передало РИА «Новости».