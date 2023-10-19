Лавров начал переговоры с Ким Чен Ыном в Пхеньяне

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Ведомство также опубликовало фотографии, на которых видно, что Лавров и Ким Чен Ын сидят за столом для переговоров. В кадр попало помещение для встреч, украшенное традиционной корейской живописью и керамикой.

«Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын принял министра иностранных дел России Сергея Лаврова», - отметили в ведомстве.

Ранее глава МИД обратил внимание на новый уровень отношений между Россией и Северной Кореей. Такое заявление он сделал в правительственной резиденции Кымсусан при беседе с северокорейской коллегой Цой Сон Хи.

Лавров добавил, что СССР был первой страной, которая признала КНДР как самостоятельное государство. Кроме того, советское руководство оказывало Северной Корее экономическую и иную поддержку. По мнению Цой Сон Хи, встреча с Лавровым станет важным моментом исполнения договоренностей, заключенных лидерами двух стран в сентябре.