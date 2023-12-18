По его словам, Буданов и сам признавал, что работает вплотную с представителями Сил специальных операций США.

«Была же информация, что при ВСУ создали несколько специальных подразделений при координации с MI-6 и ЦРУ. Все еще вновь доказало, что Украиной пользуются, ей манипулируют, это несуверенная страна», - сказал глава ведомства.

Бывший сотрудник Пентагона в октябре сообщил, что российские войска ликвидировали инструкторов НАТО в зоне специальной операции. Он отмечал, что иностранные специалисты стали жертвой точного артиллерийского удара.

Также президент России Владимир Путин отмечал, что иностранные наемники в рядах ВСУ в основном гибнут из-за собственной глупости.