Лавров и Гутерриш обсудили сотрудничество России и ООН

«С обеих сторон отмечена важность дальнейшего укрепления центральной координирующей роли ООН в глобальной политике при учете самого широкого спектра мнений ее государств-членов», - передали в министерстве.

Лавров также напомнил, что Секретариат ООН должен соблюдать принципы беспристрастности и равноудаленности, писала Газета.ru. Кроме того, стороны отметили важность укрепления роли организации в глобальной политике, передавал RT.

Глава МИД России Сергей Лавров прилетел в Нью-Йорк для участия в заседаниях Совбеза ООН. Дипломат высказался о ситуации на Ближнем Востоке. Лавров и постоянный представитель Израиля Гилад Эрдан обменялись упреками.

Как предполагал политсоветник Сергей Маркелов появление Лаврова в Нью-Йорке - это возможность пошептаться с Трампом о внутриполитической ситуации в США перед выборами. Однако глава МИД РФ ранее заявил, что не стоит ждать изменения американской политики после прихода Трампа к власти.