10 октября 2024, 14:50

Лауреатом Нобелевской премии по литературе стала южнокорейская писательница

Global Look Press
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Лауреатом Нобелевской премии по литературе 2024 года стала писательница из Южной Кореи Хан Ган. Об этом сообщила пресс-служба Нобелевского комитета.

Награду вручили «за ее напряженную поэтическую прозу, которая бросает вызов историческим травмам и обнажает хрупкость человеческой жизни».

В 2016 году писательница получила Букеровскую премию за роман «Вегетарианка», переведенный в том числе на русский язык.

Ранее объявили нобелиатов этого года по физике и химии. Ими стали соответственно Джон Хопфилд и Джеффри Хинтон за открытия в области машинного обучения с использованием нейросетей, а также Джон Джампер, Демис Хассаби и Дэвид Бейкер - за работы в сфере белковых молекул.

Позже объявят нобелевских лауреатов и по оставшимся дисциплинам - физиологии и медицине, экономике и премии мира. Сама церемония награждения, по традиции, состоится в декабре.

Южная Корея Нобелевские премии Литература
10 октября 2024, 14:52
НАТО отработает удары тактическим ядерным оружием на маневрах Steadfast Noon
U.S. Department of Defense
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Военные учения НАТО для отработки воздушных маневров по ядерному сдерживанию Steadfast Noon начнутся 14 октября. Как сообщил «Интерфакс», с таким заявлением выступил генеральный секретарь альянса Марк Рютте.

Военные учения НАТО для отработки воздушных маневров по ядерному сдерживанию Steadfast Noon начнутся 14 октября. Как сообщил «Интерфакс» , с таким заявлением выступил генеральный секретарь альянса Марк Рютте.

Он подчеркнул, что в маневрах задействуют более 60 воздушных судов. Они пройдут в воздушных пространствах Великобритании, Бельгии, Нидерландов, а также в Северном море.

«С понедельника НАТО начнет маневры Steadfast Noon», - заявил Рютте.

Посвященные ядерному сдерживанию учения Steadfast Noon НАТО проводит ежегодно. В ходе маневров истребители отрабатывают маневры по нанесению ударов тактическим ядерным оружием по целям на территории вероятного противника.

В начале сентября стало известно, что страны НАТО проведут до конца года 12 учений, большая часть из которых пройдет в Финляндии у границы с Россией.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Североатлантический альянс нарастил количество маневров, связанных с Арктикой. Он добавил, что при необходимости Россия отстоит свои интересы в регионе как политическом, так и военно-техническом плане.

Ядерное оружие Военные учения НАТО
10 октября 2024, 14:43
Модель года Playboy стала бездомной и переселилась в палатку
Global Look Press
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Бывшая модель Playboy из Великобритании Луиза Гловер потеряла жилье и теперь вынуждена жить в палатке. Женщину подвел резкий рост цен на жилье в стране, сообщило издание The Sun.

В 2021 году карьера Гловер в фитнесе начала рушиться из-за роста цен на недвижимость. Если раньше она платила 550 фунтов стерлингов за съемную квартиру, то теперь стоимость взлетела до 750 фунтов. Таким образом, бывшая модель осталась на улице и живет в палатке за 130 фунтов на окраине Рединга.

Гловер призналась, что с возрастом у нее не стало модельной работы.

«Я все еще делаю небольшие промопроекты и могла бы с удовольствием выступать, но чем-то порнографическим заниматься отказываюсь. Заниматься стриптизом для клиентов или открыть аккаунт на OnlyFans мне не позволяет самоуважение», - сказала 41-летняя женщина.

В 2006 году Гловер признавали моделью года по версии журнала Playboy. В 2010 году она перенесла остановку сердца из-за неудачной пластики и завершила карьеру модели.

Тысячи британцев призвали провести референдум об отмене санкций против России из-за сильного роста цен.

Великобритания Модели
10 октября 2024, 14:23
Рябков рассказал о встрече представителей ядерных стран
РИА «Новости»
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Представители пяти ядерных государств в ближайшее время проведут встречу на полях заседания первого комитета «пятерки» в Нью-Йорке. Об этом сообщил заместитель главы МИД России Сергей Рябков, его слова привело РИА «Новости».

«В Нью-Йорке сейчас проходит первая сессия комитета „ядерной пятерки“. Там состоятся соответствующие контакты. Тогда мы и узнаем планы координаторства Китая в этом формате», - сказал Рябков.

Дипломат уточнил, что мероприятие должно пройти в ближайшие пару недель в Нью-Йорке.

«В это непростое время желаем Китаю успеха. Они тоже могут рассчитывать на поддержку России. Надеемся, что остальные три западных участника этого формата тоже будут вести себя конструктивно», - добавил он.

«Ядерная пятерка» - неформальное объединение государств, имеющих ядерное оружие. В него входят Россия, Китай, США, Франция и Великобритания. В 2024 году роль координатора в формате перешла к КНР, отмечал RT.

Ранее МИД объяснил, зачем Россия обновляет ядерную доктрину.

Ядерное оружие Россия Китай
10 октября 2024, 11:43
В Сети начали публиковать кадры последствий урагана «Милтон» в США
Global Look Press
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Ураган «Милтон» продолжает идти по США. В интернете появляются фото и видео последствий разгула стихии. Некоторые из них опубликовало издание Associated Press.

На кадрах можно заметить разрушения и затопленные улицы. По данным телеканала Fox News, из-за урагана погибло много жителей Флориды , в частности пожилые люди, которые проживали в попавших под удар стихии домах. Но точное число жертв и пострадавших пока неизвестно.

По информации телеканала ABC, перед выходом урагана на сушу во Флориде произошла серия торнадо , разрушившая 125 жилых домов. Власти объявили предупреждение в восточных районах штата.

Тем временем специалисты пролетели на исследовательском самолете через эпицентр урагана и запечатлели процесс на видео.

США Ураган Флорида

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