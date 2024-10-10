Лауреатом Нобелевской премии по литературе стала южнокорейская писательница
Лауреатом Нобелевской премии по литературе 2024 года стала писательница из Южной Кореи Хан Ган. Об этом сообщила пресс-служба Нобелевского комитета.
Награду вручили «за ее напряженную поэтическую прозу, которая бросает вызов историческим травмам и обнажает хрупкость человеческой жизни».
В 2016 году писательница получила Букеровскую премию за роман «Вегетарианка», переведенный в том числе на русский язык.
Ранее объявили нобелиатов этого года по физике и химии. Ими стали соответственно Джон Хопфилд и Джеффри Хинтон за открытия в области машинного обучения с использованием нейросетей, а также Джон Джампер, Демис Хассаби и Дэвид Бейкер - за работы в сфере белковых молекул.
Позже объявят нобелевских лауреатов и по оставшимся дисциплинам - физиологии и медицине, экономике и премии мира. Сама церемония награждения, по традиции, состоится в декабре.