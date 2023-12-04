04 декабря 2023, 00:58

Латышам запретят запускать салюты на Новый год по московскому времени в 23:00

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Власти Огрского края в Латвии хотят запретить на законодательном уровне запускать фейерверки на Новый год в полночь по московскому времени, в 23:00 по местному. Они считают, что это угрожает национальной безопасности. Законопроект опубликовали на сайте самоуправления Огрского края.

В документе власти предлагают закрепить время использование фейерверков с 00:00 31 декабря до 01:00 1 января. Запуск пиротехнических изделий 31 декабря в 23:00 «свидетельствует о взглядах и стремлении определенной группы общества выразить поддержку» России, что не совпадает с ценностями большей части латвийского общества», пояснили в ведомстве.

Установление официального времени запуска салютов соответствует латвийской стратегии по предотвращению угроз национальной безопасности, заявили авторы законопроекта. Инициатива предусматривает штраф от 35 до 350 евро для физических и от 35 до 1400 евро для юридических лиц за несвоевременный запуск пиротехники.

Латвия после начала СВО стала прибежищем многих известных российских «беглецов». Но живется на чужбине им несладко. Актер Арту Смольянинов* играл в переходах , чтобы заработать на жизнь. Актриса Чулпан Хаматова изредка появляется на сцене.

* Артур Смольянинов внесен Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента. Росфинмониторинг включил Артура Смольянинова в список террористов и экстремистов.

Латвия Новый год
04 декабря 2023, 01:30
Скончался соавтор акта провозглашения независимости Украины Сандуляк
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Скончался соавтор акта провозглашения независимости Украины Леонтий Сандуляк. ему было 86 лет. Об этом сообщили в Черновицком облсовете на странице в Facebook*.

«На 87-м году жизни умер Леонтий Иванович Сандуляк - первый чрезвычайный полномочный посол Украины в Румынии, соавтор Акта провозглашения государственной независимости Украины, почетный гражданин города Черновцы», - написали представители облсовета.

Сандуляк появился на свет в селе Козыряны в Черновицкой области. Он стал доктором медицинских наук и профессором. В 1989 году мужчина вступил на должность народного депутата Советского союза. С 1992 до 1995 год Сандуляк был украинским послом в Румынии. Когда его дипломатическая служба завершилась, профессор стал вести лекции в разных вузах государства.

* Принадлежит корпорации Metа, которая признана экстремистской организацией, запрещена на территории РФ.

Украина
03 декабря 2023, 23:38
ЦАХАЛ перешел к активным боевым действиям на юге сектора Газа
Unsplash
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Армия обороны Израиля перешла к активным боевым действиям в южной части сектора Газа. Об этом сообщил начальник Генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви, чьи слова привело издание The Times of Israel.

Он сообщил, что 2 и 3 декабря израильские военные проводили ликвидацию сил палестинского движения ХАМАС.

«И вчера утром мы начали тот же процесс в южной части сектора Газа», - подчеркнул Халеви.

Он добавил, что боевые действия будут идти с не меньшей мощью, чем на севере, а также с не меньшим результатом.

Ранее источник The New York Times сообщил, что следующая фаза палестино-израильского конфликта не окажется затяжной. ЦАХАЛ собирается организовать на территории сектора Газа операцию высокой интенсивности.

До этого министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что военные возобновят боевые действия в палестинском анклаве в полную силу из-за нарушения соглашения о прекращении огня со стороны палестинского движения ХАМАС.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины Палестина
03 декабря 2023, 23:05
Листовки о возможном закрытии границы с Россией начали распространять в Эстонии
Unsplash
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Эстонские пограничники начали раздавать едущим в Россию людям листовки с предупреждением о возможном закрытии границ. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции и погранохраны.

Согласно данным из буклетов, в течение последних недель РФ якобы направляет на границу с Эстонией иностранцев, у которых нет визы для въезда в Евросоюз. В погранслужбе предупредили, что эстонское правительство могут вынудить последовать примеру Финляндии, которая закрыла все КПП.

«Это означает, что для того, чтобы вернуться в Эстонию, Вы будете должны воспользоваться другим пограничным пунктом», - написали в листовках.

Финские власти решили до 13 декабря закрыть контрольно-пропускные пункты на границе с Россией из-за неконтролируемого прибытия мигрантов и установили двойные заграждения. РФ предупредила, что такое решение обернется для Финляндии большими проблемами.

Россия Эстония
03 декабря 2023, 22:44
Взрывы раздались в Снигиревке на Украине
РИА «Новости»
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Взрывы раздались в населенном пункте Снегиревка в Николаевской области на Украине. Об этом сообщили местные мониторинговые Telegram-каналы.

Взрывы Украина

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