Латвию уличили в намерении депортировать из страны российских пенсионеров

Он назвал ситуацию с возможной депортацией россиян самой острой проблемой и рассказал, что в СПЧ предложили несколько вариантов помощи выдворенным пенсионерам. Вышинский напомнил, что в России есть система пунктов временного размещения, которые можно использовать.

«Буквально на пять-семь дней, пока будут решены вопросы с выдачей им на основании временной регистрации полисов общего медицинского страхования», - подчеркнул он.

Ранее Латвия выдала предписания о выезде 34 россиянам, которые не успели подать документы на получение ВНЖ. Министр внутренних дел страны Рихард Козловскис отметил, что при истечении документа гражданам младше 75 лет придется дать экзамен по латышскому языку и подтвердить доходы для получения нового.