Латвию предупредили об ответе России на захват «Дома Москвы» в Риге

Мужчина, устроивший стрельбу в Карловом университете Праги, был студентом философского факультета. Нападавшему было 24 года. Об этом сообщило издание Novinky.cz.

В результате стрельбы в университете Праги погибли более 15 человек. Полицейские приступили к осмотру места происшествия. Они допустили, что жертв может оказаться больше.

Президент Чехии Петр Павел выразил соболезнования семьям погибших в результате стрельбы.

Ранения в результате нападения получили 30 человек. Девять из них находятся в тяжелом состоянии.

В полиции сообщили, что нападавший не связан с какой-либо террористической организацией. Мотивы преступника пока не известны.

В интернете появились записи, которые, предположительно, оставил нападавший. В нем мужчина признавался, что всегда хотел убивать и восхищался стрелками из России - девочкой, которая пришла с отцовским оружием в гимназию Брянска, и устроившим бойню в Казани Ильназом Галявиевым.

В четверг, 21 декабря, студент открыл стрельбу в Карловом университете Праги. Полиция сообщила о ликвидации нападавшего.