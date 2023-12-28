28 декабря 2023, 17:22

Латвия закрыла доступ к связанным с «Яндексом» сайтам

РИА «Новости»
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Латвийский совет по электронным СМИ закрыл в стране доступ ко всем сайтам, связанным с компанией «Яндекс». Об этом сообщил портал Delfi со ссылкой на председателя совета Ивара Аболиньша.

В будущем власти Латвии планируют ограничить доступ к сервису «Яндекс Музыка». Там можно слушать подкасты и контент, который якобы создают подсанкционные лица.

В апреле 2022 года совет по электронным СМИ Латвии заблокировал доступ к 16 российским интернет-ресурсам, среди которых сайт Кремля, yandex.ru, mail.ru, Первый канал, «Московский комсомолец», «Интерфакс», РБК, РЕН ТВ, «Ведомости» и сайт Госдумы. Решение обосновали якобы распространением ложной информации о событиях в мире.

Президент Владимир Путин ранее предостерег власти Латвии от враждебных действий по отношению к русскому населению. В противном случае руководство страны рискует столкнуться с таким же отношением в свой адрес, отметил глава государства.

Яндекс Интернет Латвия
28 декабря 2023, 17:48
Власти Латвии решили депортировать более 1,2 тысячи россиян
РИА «Новости»
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Правительство Латвии планирует депортировать более тысячи россиян, которые не подали документы для получения вида на жительство к установленному сроку. Об этом сообщило агентство «Sputnik Латвия» со ссылкой на Управление по делам гражданства и миграции страны.

«Из Латвии будут выдворены минимум 1213 граждан России», - уточнили журналисты.

Окончательное число подлежащих выдворению россиян еще обновят. Власти Латвии ранее установили срок подачи документов для получения ВНЖ до 30 ноября. Соответствующие поправки внесли в закон об иммиграции.

С 3 января разрешения на постоянное проживание в стране прекратят действовать для граждан РФ, на которых распространяются изменения в законе, и тех, кто до конца года не запросил статус долгосрочного резидента ЕС.

Летом 2022 года латвийское правительство решило продлевать временные виды на жительство россиянам только в исключительных случаях. Постоянный ВНЖ стали выдавать лишь при условии сдачи экзамена по государственному языку. От этой процедуры освободили людей моложе 15 и страже 75 лет.

Ранее сообщалось, что десятки педагогов написали заявления на увольнение в одной из школ Риги из-за проведения массовых проверок на знание латышского языка. Учителя отметили, что не хотят чувствовать себя униженными.

Латвия Законы
28 декабря 2023, 17:17
Евросоюз начал подготовку новых санкций против России
Unsplash
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Евросоюз введет против России новый пакет санкций и исключит любые возможности обхода экономических ограничений. Об этом заявили в Минэкономики Германии, сообщил РБК.

По словам представителя министерства, ЕС уже одобрил 12-й пакет санкций, который не будет последним.

«Санкционная система будет расширяться и совершенствоваться, возможности обхода [ограничительных мер] будут обнаруживаться и пресекаться», - рассказал представитель немецкого ведомства.

Он подчеркнул, что власти Германии считают экономические ограничения эффективной мерой. Несмотря на то, что Россия нашла новых покупателей нефти в лице других стран, Евросоюз не будет отказываться от санкционной политики, заключил представитель Минэкономики ФРГ.

Ранее помощник президента Владимира Путина Максим Орешкин назвал российскую экономику крупнейшей в Европе. Он напомнил, что Россия соревнуется с Японией за четвертое место в мировом экономическом рейтинге.

Германия Санкции Россия Евросоюз
28 декабря 2023, 16:57
Посольство Израиля в РФ поблагодарило уходящего на пенсию Бен Цви за проделанную работу
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Посол Израиля в России Александр Бен Цви завершает свою миссию. Его преемница Симона Гальперин прибудет в Москву в ближайшие дни, сообщило диппредставительство в Telegram-канале.

Там уточнили, что Бен Цви и его супруга Эдна завершают карьеру и уходят на пенсию после 40 лет службы в МИД. Посол отметил, что российско-израильские отношения развиваются в нормальном ключе, а все разногласия стороны решают дипломатическим путем.

Бен Цви выразил надежду на продолжение укрепления сотрудничества между государствами и пожелал успехов будущей главе дипмиссии Симоне Гальперин.

«От имени всей команды посольства Израиля в России мы искренне благодарим Александра и Эдну Бен Цви за три года их важной и ценной работы!» - заявили в посольстве.

О завершении карьеры посла Израиля в России стало известно в начале декабря. По словам Бен Цви, его преемница Гальперин занимала пост посла в Сингапуре и Восточном Тиморе. Он также сообщал, что дипломат приедет в Москву на следующий день после завершения его миссии.

Израиль Россия Работа МИД РФ
28 декабря 2023, 14:49
Apple получила временное разрешение на продажу нарушающих патент «умных» часов
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Американская компания Apple снова начнет продавать часы Watch Series 9 и Ultra 2. Апелляционный суд выдал корпорации временное разрешение на продажу. Об этом Apple сообщила на своем официальном сайте.

Споры вокруг «умных» часов этой фирмы возникли после того, как технологическая компания Masimo пожаловалась на использование ее патента. Часы Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2 оснастили датчиками измерения сердцебиения и уровня кислорода в крови, уже запатентованными ранее разработчиком медоборудования.

Комиссия по международной торговле США (ITC) запретила Apple продавать две модели часов. В ответ корпорация обратилась в апелляционный суд, который дал временное разрешение на продажу.

«Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2, включая функцию измерения кислорода в крови, снова станут доступны для покупки в США в магазинах Apple Store начиная с сегодняшнего дня», - указали на сайте компании.

Ранее разработчик сайта Кремля Артем Геллер предположил , что Apple собирается вернуться в Россию. Он добавил, что корпорация ищет сотрудников со знанием русского языка.

США Суд Apple Торговля

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