Латвия стала одним из крупнейших поставщиков вина в Россию

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В период с января по август эти страны ввезли в Россию вино на 485 миллионов долларов. На одну Литву пришлось 25% этой всей суммы импорта, которая выросла на 20,6%.

Место в тройке по объему поставок вина в Россию потеряла Италия, которая за восемь месяцев года ввезла напитка на 72,5 миллиона долларов.

Ранее исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин рассказал, что в связи с повышением ввозных пошлин с отечественного рынка уйдут вина из Испании, Франции и Италии. Этих импортеров заменят Аргентина, ЮАР и Чили.

По его словам, привозить в Россию вино стоимостью около 700 рублей за бутылку стало экономически нецелесообразно.