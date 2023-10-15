Латвия стала одним из крупнейших поставщиков вина в Россию
Латвия, Грузия и Литва с начала 2023 года поставили в Россию вино на 317,5 миллиона долларов, став крупнейшими импортерами этого алкогольного напитка в страну. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные платформы ООН Comtrade.
В период с января по август эти страны ввезли в Россию вино на 485 миллионов долларов. На одну Литву пришлось 25% этой всей суммы импорта, которая выросла на 20,6%.
Место в тройке по объему поставок вина в Россию потеряла Италия, которая за восемь месяцев года ввезла напитка на 72,5 миллиона долларов.
Ранее исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин рассказал, что в связи с повышением ввозных пошлин с отечественного рынка уйдут вина из Испании, Франции и Италии. Этих импортеров заменят Аргентина, ЮАР и Чили.
По его словам, привозить в Россию вино стоимостью около 700 рублей за бутылку стало экономически нецелесообразно.