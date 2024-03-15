Латвия решила депортировать сотни россиян

По словам чиновницы, речь идет о россиянах, которые не оформили право на пребывание в Латвии: не подавали заявлений как на постоянный, так и на временный вид на жительство.

«Информацию об этих лицах мы передали Госпогранслужбе для дальнейшей проверки. В ближайшие недели станет ясно, находятся ли эти люди еще в Латвии. Если находятся - будут выданы приказы о выезде со сроком 30 дней», - заявила Пуке.

В январе из Латвии выслали военного пенсионера Бориса Каткова. Мужчина прожил в стране 57 лет. В 2000 году Катков получил постоянный вид на жительство. В Латвии у него родились дети, внуки и правнуки, которые получили гражданство этой страны. Но в сентябре прошлого года власти республики аннулировали виды на жительство всем гражданам России.