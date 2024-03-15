15 марта 2024, 02:46

Латвия решила депортировать сотни россиян

РИА «Новости»
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Сотни россиян могут в ближайшее время выслать из Латвии. Управление по делам миграции передало в погранслужбу данные о 800 гражданах России. Если эти люди все еще находятся в прибалтийской республике, им грозит депортация. Об этом рассказала представитель управления Мадара Пуке в эфире телеканала TV3.

По словам чиновницы, речь идет о россиянах, которые не оформили право на пребывание в Латвии: не подавали заявлений как на постоянный, так и на временный вид на жительство.

«Информацию об этих лицах мы передали Госпогранслужбе для дальнейшей проверки. В ближайшие недели станет ясно, находятся ли эти люди еще в Латвии. Если находятся - будут выданы приказы о выезде со сроком 30 дней», - заявила Пуке.

В январе из Латвии выслали военного пенсионера Бориса Каткова. Мужчина прожил в стране 57 лет. В 2000 году Катков получил постоянный вид на жительство. В Латвии у него родились дети, внуки и правнуки, которые получили гражданство этой страны. Но в сентябре прошлого года власти республики аннулировали виды на жительство всем гражданам России.

Латвия Пенсионеры Россия Международный олимпийский комитет
15 марта 2024, 03:06
Макрон допустил, что Франция сможет противостоять России
РИА «Новости»
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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна готова противостоять России. Об этом он сказал в интервью национальному телеканалу France 2.

«Для нас наступило время сопротивления. Если ситуация ухудшится –мы готовы принять решения, которые гарантируют, что Россия никогда не победит», - заявил французский лидер.

Макрон добавил, что Франция сделает все для того, чтобы достичь этой цели. При этом он отметил, что его страна не воюет ни с Россией, ни с российским народом, а только поддерживает Украину.

По его словам, условия мира должны определить именно украинцы. Макрон также заявил, что «мир не означает капитуляцию Украины».

Французский лидер также добавил, что его страна не должна участвовать в эскалации, так как является ядерной державой. Франция не возьмет на себя инициативу в зоне боевых действий на Украине, не станет наступать.

Макрон также высказался об отсутствии контактов с президентом РФ Владимиром Путиным , отметив, что в этом нет ничего личного.

Эммануэль Макрон Россия Франция
15 марта 2024, 02:55
«Ничего личного». Макрон — о взаимоотношениях с Путиным
РИА «Новости»
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В отсутствии контактов с российским лидером Владимиром Путиным нет ничего личного. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью изданию France 2.

Французский лидер отметил, что у него было «сотни часов» разговоров с Путиным. Он объяснил, что отсутствие контактов с российским президентом не имеет отношения к какому-то «холоду» в отношениях с российским лидером.

«Здесь нет ничего личного. И я не хочу делать это личным. Это не художественная литература, не роман и не сериал», - сказал Макрон.

Владимир Путин ранее заявил, что реакция президента Франции в адрес России может быть связана с действиями в Африке. Глава государства подчеркнул, что российские власти никогда не выдавливали Францию из Африки, это лидеры стран на континенте сами выразили желание сотрудничать.

Эммануэль Макрон Россия Владимир Путин Франция
15 марта 2024, 02:14
«Фантомные долги». Захарова ответила ЕП на требование по золоту Румынии
РИА «Новости»
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Румыния получала золотые запасы во времена СССР, а после Великой Отечественной войны ей простили долги. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила в Telegram-канале.

«В 1935 году советское правительство направило в Бухарест 1436 тонн ценностей, оставшихся еще с царских времен. Меньше, чем через шесть лет Румыния напала на СССР вместе с Третьим рейхом», - отметила она.

Однако СССР в 1949 году простил Румынии весь долг. По тогдашнему курсу страна была должна выплатить 300 миллионов долларов в виде репараций.

Сейчас бы им пришлось заплатить четыре миллиарда. При подсчете всех румынских долгов перед Россией и Советским Союзом получится около 1365–1665 тонн золота, добавила представитель дипведомства.

Сейчас румынские власти раскачивают ситуацию в соседней Молдавии, вместо выстраивания конструктивных отношений с соседями. Теперь Румыния попытаться навесить на Россию «фантомные долги вековой давности», резюмировала Захарова.

Европарламент ранее потребовал у российских властей вернуть Румынии золото, вывезенное в 1916–1917 годах.

Долги СССР Золото Россия Румыния
15 марта 2024, 01:16
Пентагон заявил о полетах Ту-95 у зон ПВО США и Канады
РИА «Новости»
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Два российских бомбардировщика Ту-95 пролетели недалеко от зон противовоздушной обороны США и Канады. С таким заявлением глава Северного командования американских Вооруженных сил (NORTHCOM) Грегори Гийо выступил в конгрессе.

«На прошлой неделе впервые более чем за два года русские отправили два бомбардировщика „медведь“ <…> вдоль так называемого Фареро-Исландского рубежа - Гренландия, Исландия и Великобритания», - сказал он.

По словам военного, Ту-95 приближались к опознавательным зонам ПВО Канады и США. Путь бомбардировщиков тщательно отслеживался, но их не смогли перехватить из-за смены маршрута перед входом в зону действия противовоздушной обороны, добавил Гийо.

Осенью 2023 года российские военные засекли два стратегических бомбардировщика В-1В ВВС США над Балтийским морем. Истребитель Су-27 не дал им пересечь границу России.

США Истребители Пентагон Канада ПВО

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