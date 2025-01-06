06 января 2025, 18:56

Латвия разорилась на шпротах из-за антироссийских санкций

Global Look Press
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Производство шпрот в Латвии оказалось под угрозой. Одной из причин сложившейся ситуации стал запрет на поставки товара в Россию, сообщил сайт News.by.

С 2015 года количество предприятий по переработки рыбы уменьшилось втрое. Некоторые компании попытались переориентироваться на другие государства, но специфический продукт не многим пришелся по вкусу.

Еврокомиссия вставляет индустрии палки в колеса, продолжая сокращать квоты на вылов рыбы в Балтийском море.

Помимо прочего, в ЕС собираются запретить жидкий дым в переработке рыбного, мясного и молочного сырья. Такой способ якобы представляет серьезную опасность для здоровья, но именно эта технология лежит в основе производства шпрот в Латвии.

В декабре две жительницы Екатеринбурга попали в больницу с ботулизмом после употребления шпрот. В консервированной рыбе обнаружили ботулотоксин. После информации об отравлениях Х5 Group приостановила продажи шпрот марки «За Родину», сообщил RT.

Латвия Санкции Балтийское море
06 января 2025, 19:07
Бразилия сообщила о включении Индонезии в БРИКС
РИА «Новости»
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Председательствующая в БРИКС Бразилия подтвердила, что Индонезия вступила в организацию как полноправный член. Информацию об этом опубликовала пресс-служба МИД страны.

Председательство в БРИКС перешло латиноамериканскому государству с 1 января.

«Правительство Бразилии объявило сегодня, 6 января, об официальном вступлении Республики Индонезия в БРИКС в качестве полноправного участника», - отметили в МИД.

Ранее предложение стать партнером БРИКС получила Турция. Глава Министерства торговли страны Омер Болат объяснил, что этот шаг принесет государству значительную выгоду и позволит сотрудничать с важнейшими международными платформами, сообщил RT.

О преимуществах членства в БРИКС в январе также рассказал Боливии Луис Арсе. По его словам, присоединение к организации поможет стране расширить торговлю и диверсифицировать экономику. Также на фоне нестабильной ситуации в мире членство в БРИКС даст руководству государства дополнительную возможность защитить население.

Бразилия Индонезия БРИКС
06 января 2025, 17:00
Европа стала быстрей сжигать запасы газа
Unsplash
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Европейские страны за последние семь лет стали быстрее истощать свои запасы газа. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

«Хотя нет риска немедленного дефицита, быстрое истощение может затруднить накопление запасов перед следующим отопительным сезоном и рискует повлиять на краткосрочные цены», - отметило издание.

По его информации, чем ниже окажется уровень голубого топлива в хранилищах на конец марта, тем сложнее странам будет их пополнить перед следующей зимой. Компания Gas Infrastructure Europe подтвердила, что уровни хранения упали в общей сложности на 25 процентных пунктов, что больше любого снижения с 2018 года.

Ранее представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконе отметила, что не замечает скачков цен на электроэнергию в ЕС, несмотря на прекращение транзита газа через Украину, сообщил RT. Подачу топлива остановили 1 января в связи с окончанием заключенного в 2019 году контракта.

Газ Европа
06 января 2025, 15:53
Венгрия возобновила работу посольства в Дамаске
Unsplash
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Венгрия приняла решение возобновить работу своего посольства в Сирии. Об этом сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто на своей странице в Facebook*.

«К настоящему времени вооруженные столкновения утихли, а ситуация с безопасностью на местах стабилизировалась, поэтому мы решили вновь открыть посольство Венгрии в Дамаске», - отметил глава венгерской дипломатии.

Он отметил, что Венгрия выступает за мир и стабильность на Ближнем Востоке.

Посольство Венгрии в Дамаске было временно закрыто 8 декабря 2024 года, работали только горячие линии экстренной консульской помощи. Как сообщал Сийярто, Будапешт поддерживает связь с венграми, проживающими в Сирии, и христианские общины региона оказывают им гуманитарную помощь.

Ранее стало известно, что приостановивший прием и отправку международных рейсов аэропорт Дамаска вернется к полноценной работе в ближайший вторник, 7 января. Воздушная гавань уже принимает и отправляет самолеты внутренних рейсов.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Facebook Венгрия Сирия Работа Дамаск
06 января 2025, 13:14
Террорист напал на пассажирский автобус и устроил стрельбу на Иордане
Global Look Press
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Трое израильтян погибли и семеро получили ранения в результате стрельбы, которую открыли по автобусу и автомобилям на шоссе недалеко от еврейского поселения Кдумим, расположенного на севере Западного берега реки Иордан. Неизвестные открыли огонь из машины. Об этом сообщил портал Ynet.

Пострадали 11 человек. Водитель автобуса находится в тяжелом состоянии, четверо - средней степени тяжести, остальные - в тяжелом состоянии. Двое погибли, их смерть констатировали на месте.

В пресс-службе Армии обороны Израиля отметили, что силовики начали операцию по поиску и задержанию террористов. Правоохранители устанавливают блокпосты и проводят окружение нескольких населенных пунктов в этом районе.

Ранее теракт произошел на ярмарке в Германии: мужчина на авто въехал в толпу. Погибли шесть человек. Предварительно, за рулем находится 50-летний выходец из Саудовской Аравии.

Стрельба Автобусы

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