Латвия предложила закрыть судоходство в Балтийском море после ЧП на Balticconnector

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«На мой взгляд, НАТО следует просто по существу закрыть Балтийское море для кораблей. Это можно сделать. Корабли можно остановить», - отметил Ринскевичс.

Однако он подчеркнул, что обсуждать такую меру можно будет только тогда, когда появятся «конкретные факты». Пока расследование продолжается.

Утечка на газопроводе случилась 8 октября. В финском Центре по борьбе с гибридными угрозами допустили, что объект повредили корабельным якорем. Позже норвежское сейсмологическое объединение NORSAR заявило о вероятном взрыве в районе газопровода. В НАТО анонсировали решительный ответ на возможный подрыв Balticconnector.

Сейчас, по данным полиции Финляндии, специалисты завершили замеры и взяли все пробы на месте происшествия. Затем эксперты осмотрят прилегающую территорию.