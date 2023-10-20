Латвия предложила закрыть судоходство в Балтийском море после ЧП на Balticconnector
Странам НАТО следует закрыть Балтийское море для судоходства, если найдутся доказательства того, что Россия виновата в повреждении газопровода Balticconnector. Об этом заявил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, его процитировало ERR.
«На мой взгляд, НАТО следует просто по существу закрыть Балтийское море для кораблей. Это можно сделать. Корабли можно остановить», - отметил Ринскевичс.
Однако он подчеркнул, что обсуждать такую меру можно будет только тогда, когда появятся «конкретные факты». Пока расследование продолжается.
Утечка на газопроводе случилась 8 октября. В финском Центре по борьбе с гибридными угрозами допустили, что объект повредили корабельным якорем. Позже норвежское сейсмологическое объединение NORSAR заявило о вероятном взрыве в районе газопровода. В НАТО анонсировали решительный ответ на возможный подрыв Balticconnector.
Сейчас, по данным полиции Финляндии, специалисты завершили замеры и взяли все пробы на месте происшествия. Затем эксперты осмотрят прилегающую территорию.