Латвия пообещала не привлекать россиян к ответственности за участие в выборах
Глава Минюста Латвии Инесе Либиня-Эгнере заявила, что участие в голосовании на территории российских дипломатических миссий не является нарушением закона, поэтому не влечет за собой никакой ответственности. Ее слова передало издание Delfi.
«Мы не хотим устраивать международный скандал и намерены действовать как демократическое государство», - пояснила министр.
Либиня-Энгере добавила, что участие россиян в выборах не означает их поддержку политики государства.
До этого она говорила, что латвийские власти будут расценивать участников голосования, как тех, кто поддерживает спецоперацию. Российское посольство в Риге направило в министерство иностранных дел прибалтийской страны ноту протеста.
Ранее премьер Латвии пообещала, что между ее страной, Россией и Белоруссией появится «железный занавес».