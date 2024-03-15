Латвия пообещала не привлекать россиян к ответственности за участие в выборах

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«Мы не хотим устраивать международный скандал и намерены действовать как демократическое государство», - пояснила министр.

Либиня-Энгере добавила, что участие россиян в выборах не означает их поддержку политики государства.

До этого она говорила, что латвийские власти будут расценивать участников голосования, как тех, кто поддерживает спецоперацию. Российское посольство в Риге направило в министерство иностранных дел прибалтийской страны ноту протеста.

Ранее премьер Латвии пообещала, что между ее страной, Россией и Белоруссией появится «железный занавес».