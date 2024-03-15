15 марта 2024, 10:27

Латвия пообещала не привлекать россиян к ответственности за участие в выборах

РИА «Новости»
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Глава Минюста Латвии Инесе Либиня-Эгнере заявила, что участие в голосовании на территории российских дипломатических миссий не является нарушением закона, поэтому не влечет за собой никакой ответственности. Ее слова передало издание Delfi.

«Мы не хотим устраивать международный скандал и намерены действовать как демократическое государство», - пояснила министр.

Либиня-Энгере добавила, что участие россиян в выборах не означает их поддержку политики государства.

До этого она говорила, что латвийские власти будут расценивать участников голосования, как тех, кто поддерживает спецоперацию. Российское посольство в Риге направило в министерство иностранных дел прибалтийской страны ноту протеста.

Ранее премьер Латвии пообещала, что между ее страной, Россией и Белоруссией появится «железный занавес».

Латвия Выборы президента РФ
15 марта 2024, 10:22
США отказались признавать легитимность выборов в новых регионах России
РИА «Новости»
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Власти США продолжили считать Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области, а также Крым частью Украины. По этой причине США не признают легитимность выборов президента России на этих территориях, заявил пресс-секретарь Госдепа Мэттью Миллер. Его процитировало РИА «Новости».

«США никогда не признают легитимности и итогов этого фиктивного голосования, проводимого на территории суверенной Украины в рамках российских президентских выборов», - сказал он.

Мэттью Миллер заявил, что страна не согласилась с итогами референдумов об интеграции. Он пригрозил ответственностью наблюдателям на выборах президента.

Референдумы в Донбассе о присоединении к России прошли в сентябре 2022 года. Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что мир никогда не признает их результаты. По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, бывший глава Госдепа Джон Керри согласился с легитимностью присоединения Крыма , но предложил провести еще одно голосование.

США Госдеп США Международные отношения Выборы президента — 2024
15 марта 2024, 06:17
Байден проигнорировал крупнейшую угрозу терактов в США со времен башен-близнецов — сенатор
РИА «Новости»
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В США въехало рекордное количество нелегальных мигрантов. Страна столкнулась с самой высокой угрозой терроризма с 2001 года, но президент Джо Байден проигнорировал проблему. Сенатор от штата Техас Тед Круз заявил об этом в интервью телеканалу Fox News.

«Директор ФБР абсолютно прав: террористическая угроза для нашей страны огромна. Она больше, чем когда-либо после 11 сентября. <…> И Джо Байден, и каждый демократ в конгрессе являются соучастниками. Они отказываются что-либо предпринимать, чтобы остановить это», - возмутился политик.

Из-за политики открытых границ, по информации Теда Круза, за время правления Джо Байдена в США попали 10,4 миллиона мигрантов. Только за последние две недели появились новости о ввозе 320 тысяч нелегалов через 43 аэропорта. Сенатор обвинил Белый дом в замалчивании проблемы и призвал разрешить миграционный кризис.

Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор настоял на переброске к южной границе США группировки из 70-80 тысяч военнослужащих. Он призвал сделать это как можно скорее.

США Терроризм Джо Байден
15 марта 2024, 04:36
На Западе сделали неожиданное заявление о России перед выборами
РИА «Новости»
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На Западе сделали неожиданное заявление о России. По мнению журналистов Bloomberg, российским избирателям нет поводов жаловаться на действующего президента Владимира Путина, так как экономика страны уверенно растет, несмотря на санкции.

Журналисты признали, что санкции не смогли подкосить российскую экономику, которая выросла вопреки ограничениям.

«Данные за январь показывают, что розничный товарооборот, реальные зарплаты и промышленное производство оказались лучше, чем предсказывали рыночные прогнозы», - сказано в статье.

Автор материала добавил, что у российский избирателей нет причин для недовольства действующим президентом, так как зарплаты взлетели, рубль стабилизировался, а нищета и безработица достигли рекордно низкого уровня.

Ранее немецкий журнал Focus написал, что антироссийские санкции имели лишь краткосрочный эффект.

Экономика России не развалилась , а, напротив, окрепла.

На Западе сделали неожиданное заявление о России. По мнению журналистов Bloomberg , российским избирателям нет поводов жаловаться на действующего президента Владимира Путина, так как экономика страны уверенно растет, несмотря на санкции.

Санкции Россия Запад Владимир Путин Экономика Выборы
15 марта 2024, 04:19
Голосование на выборах президента России началось в Таиланде
РИА «Новости»
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В Таиланде на территории генконсульства России началось голосование на выборах президента РФ. Об этом сообщил ТАСС.

Таиланд - первая страна, в которой началось основное голосование на выборах президента России за рубежом. Оно будет проходить три дня.

«На избирательный участок придут не только российские граждане, которые проживают здесь на долгосрочной основе. К нам также обращаются российские туристы, которые интересуются вопросами организации голосования в Таиланде, где они будут проводить отпуск», - уточнил генконсул РФ в Пхукете Владимир Соснов.

Ранее избирательные участки открылись в восточных регионах России. Первыми голосовать начали жители Колымы, Сахалина и Курильских островов. За ними к избирательному процессу подключились в Забайкалье, Якутии и Приамурье , а потом - в Бурятии и Иркутской области. На Сахалине старейшие жители региона сами пришли на участок для голосования.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова предупредила о возможных провокациях в недружественных странах в дни голосования на выборах президента России. По ее словам, на Западе массово нарушают избирательные права россиян.

Россия Таиланд Выборы Выборы президента — 2024

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