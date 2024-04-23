Нововведение вступит в силу с 2026 учебного года. Школьники, которые начали изучать русский язык до 1 сентября 2025 года, смогут продолжить его учить до конца образовательного процесса. Следующие ученики будут выбирать второй иностранный из официальных языков ЕС, стран Еврозоны или регулируемый межправительственными соглашениями об образовании.

Также школьники могут отказаться от изучения русского языка уже в этом учебном году.

На сегодня первым иностранным языком в Латвии считается английский. Русский - второй язык. При этом в некоторых школах альтернативы ему нет.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс настроен против России. Он уже заявлял о намерении разрушить РФ. Также Ринкевичс поддержал французского коллегу Эммануэля Макрона в вопросе о красных линиях.