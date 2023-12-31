Латвия оказалась самым крупным поставщиком игристого вина в Россию

Латвия, Италия и Литва стали самыми крупными экспортерами игристого вина в Россию. Как сообщило РИА «Новости» , именно из этих стран с января по сентябрь 2023 года доставили напитки на общую сумму более 200 миллионов долларов.

Чаще всего игристое доставляли из Латвии - импорт составил 105,43 миллиона долларов, что на 25,44 миллиона долларов больше, чем было в 2022 году. На втором месте оказалась Италия, поставившая напитки на 55,4 миллиона долларов.

Замкнула тройку Литва. Оттуда в РФ экспортировали вино на 42,69 миллиона долларов, что в два раза больше прошлогодних показателей.

В списке также оказались Польша, Испания и Франция. А также Грузия, Армения и Азербайджан.

«Замыкает десятку Германия», - написал журналисты.

Ранее россиянам напомнили, что алкоголь в новогоднюю ночь можно пить только в небольших количествах. Отказаться от спиртного вовсе следует людям, у которые есть нарушения сердечных ритмов, болезни печени и поджелудочной железы. А после новогоднего застолья необходимо пить больше теплых напитков , например морсов или воды с лимоном. Это позволит избежать проблем с пищеварением.