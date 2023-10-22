Латвия, Эстония, Бельгия заблокировали в портах свыше 96 тысяч тонн удобрений РФ

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«Российская сторона рассчитывает, что в предстоящий период страны, незаконно удерживающие наши удобрения, приложат все необходимые усилия для их своевременной гуманитарной отправки в беднейшие государства», - сказано в публикации.

В МИД объяснили, что Россия еще в сентябре прошлого года выступила с предложением об отправке беднейшим странам 262 тысяч тонн удобрений, заблокированных в портах Эстонии, Латвии, Бельгии и Нидерландов.

«С тех пор, однако, были завершены всего две поставки - 6 марта в Малави (20 тысяч тонн) и 31 мая в Кению (34 тысячи тонн)», - заявили в ведомстве.

При этом поставок других трех партий - на Шри-Ланку (55 тысяч тонн), в Нигерию (34 тысячи тонн) и Зимбабве (23 тысячи тонн) - не происходит, хотя весь подготовительный процесс уже закончился.

Ранее директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов заявил, что если Афганистану нужна будет гуманитарная помощь и правительство страны обратится к России, то страна не останется в стороне. По словам дипломата, глава РФ Владимир Путин решил отправлять продовольствие в Афганистан в случае необходимости.