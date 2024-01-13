Латвия допустила увеличение количества депортируемых россиян вдвое

Ранее местные власти заявили о намерении выдворить более 1,1 тысячи граждан России, чьи виды на жительство в Латвии перестали действовать 1 сентября из-за новых поправок. Отмечается, что список фамилий может расшириться в начале апреля, когда станет известно, сколько россиян не подадут заявки на получение ВНЖ до 31 марта. По словам Козловскиса, речь будет идти о тех людях, которые не сдали экзамен по латышскому языку со второй попытки и больше не стали ничего предпринимать.

Ранее Латвия депортировала 82-летнего российского пенсионера, назвав его угрозой безопасности страны. Пожилого мужчину уже встретили на границе, ему помогут власти Псковской области.