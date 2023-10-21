Латвии напомнили о плачевном состоянии ее флота

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Он назвал слова латвийского лидера забавными и напомнил о состоянии ВМС прибалтийской страны. Он отметил, что флот Латвии состоит «из пяти минных тральщиков 80-х годов и десятка патрульных и сторожевых катеров».

Сенатор иронично заметил, что латвийская сторона просчиталась, если хотела применения силы со стороны США. По мнению Шендерюка-Жидкова, американские ВМС могут перепутать «Финский залив с Персидским».

Ранее латвийский президент заявил о возможном перекрытии Балтийского моря для российских кораблей. Он призвал НАТО пойти на этот шаг, в случае если появятся доказательства причастности России к аварии на газопроводе между Латвией и Финляндией.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на это предложил закрыть Балтику для стран , которые имели отношению к подрыву «Северных потоков».