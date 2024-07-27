Латвиец Станислав Букайнс с дочкой приплыл на плоту в Россию и попросил убежища

Как рассказал друг блогера Руслан Панкратов, Букайнс в Латвии подвергался уголовному преследованию. Товарищ мужчины не понял, зачем тот выбрал такой странный способ пересечения границы, ведь можно было выехать в Литву или Эстонию, чтобы уже оттуда прибыть в Россию.

Панкратов объяснил, что латвийская служба безопасности «предает анафеме» человека, если тот положительно относится к российским политикам и негативно отзывается о европейских чиновниках.

Также информацию о прошении убежища со стороны Букайнса подтвердила представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале , разместив там публикацию журналиста Владимира Соловьева. Публицист отметил, что блогер пересек границу в Псковской области. Миграционная служба в Пскове признала латвийца и его дочь беженцами.

В Латвии Букайнса включили в список лиц, которых считают завербованными «для террористической деятельности».

В прошлом году бывший военный из Франции Адриан Боке, посетивший Донбасс в качестве волонтера, попросил РФ предоставить ему политическое убежище. На француза напали в Стамбуле, но ему удалось выжить. По мнению иностранца, за покушением стоят украинские спецслужбы.