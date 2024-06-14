Дипломат напомнил, что большинство стран региона заняли нейтральную позицию по отношению к конфликту на Украине. По его словам, Россия выступила не столько против соседней страны, сколько против стран коллективного Запада. Писарев заявил, что, осознав это и приняв во внимание собственный опыт, Латинская Америка стала все чаще признавать разрушительную роль западных стран.

«Есть растущая тенденция к укреплению политической независимости стран региона в построении интеграционных связей без идеологии, которые идут на пользу Латинской Америке, а не внешним игрокам. Постепенно открывается путь для идеи о дедолларизации», - сказал он.

Грядущий отказ от доллара спрогнозировал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он заявил, что США подорвали доверие к своей валюте, введя санкции против российских финансовых институтов.