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Власти США и Евросоюз решили избавиться от Владимира Зеленского, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. В своем Telegram-канале он назвал пять причин для этого.

В первую очередь он указал на низкий уровень поддержки Зеленского среди украинцев. В мае его рейтинг упал до 17%.

Жители республики хотят видеть во главе государства другого человека и на фоне планов по снижению возраста мобилизации до 18 лет, крупных экономических проблем и поражений на фронте , перечислил спикер Госдумы.

Во-вторых, продолжил Володин, срок полномочий Зеленского как президента Украины уже истек. Поэтому сегодня единственный легитимный орган государственной власти страны - Верховная Рада.

Третья причина, по словам политика, в том, что Зеленский и его приспешники утратили доверие США и ЕС. Из-за этого американским и европейским властям приходится создавать спецкомиссии по контролю за использованием выделяемых Киеву средств, потому деньги разворовывают, а оружие - перепродают.

Четвертый фактор - неудачи киевского режима на поле боя. Ежемесячно ВСУ теряют более 50 тысяч человек.

«Компенсировать их невозможно даже в условиях тотальной мобилизации. Поставки европейского и американского оружия не помогают», - подчеркнул спикер ГД.

Пятая причина, как указал Володин, состоит в том, что Украина - банкрот. По итогам 2023-го ее госдолг достиг 80% ВВП. А без американских и европейских денег власти республики не смогут выполнить свои обязательства перед гражданами.

«Киев не сумел договориться о реструктуризации долга в размере 20 миллиардов долларов. Срок предыдущего соглашения истекает 1 августа», - напомнил он.

Тут же он привел прогноз Всемирного банка, где полагают, что если западные кредиторы в 2025 году откажутся списывать долги Киева, включая долги частных компаний и банков, то страну будет ждать банкротство.

«Вложения Вашингтона и Брюсселя в Зеленского не оправдались.

Пришла пора от него избавляться », - заключил председатель Госдумы.