21 июня 2024, 09:15

«Лаборатория Касперского» предрекла рост киберпреступности из-за запрета ПО в США

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Решение Министерства торговли США насчет продуктов «Лаборатории Касперского» поспособствует развитию киберпреступности. Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе компании.

«Для эффективного противодействия киберугрозам необходимо международное сотрудничество экспертов по кибербезопасности, но теперь оно ограничено», - указали в компании.

Американские пользователи и в целом бизнес США не смогут защищать свои гаджеты от вредоносного программного обеспечения лучшими в отрасли технологиями, согласно независимым тестам. Клиенты компании в Соединенных Штатах столкнутся с огромными трудностями: им придется срочно искать замену технологиям, которыми они пользовались многие годы.

В «Лаборатории Касперского» добавили, что продолжат защищать мир от киберугроз, а свой бизнес - от действий, которые влекут за собой ущерб репутации и коммерческим интересам.

США наложили ограничения на российское антивирусное программное обеспечение. ПО «Лаборатории Касперского» запретили в Штатах.

США Запреты Бизнес Продукты Технологии
21 июня 2024, 08:32
Володин назвал 5 причин, по которым США и ЕС сольют Зеленского
Читайте нас в: Google Новости
Власти США и Евросоюз решили избавиться от Владимира Зеленского, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. В своем Telegram-канале он назвал пять причин для этого.

В первую очередь он указал на низкий уровень поддержки Зеленского среди украинцев. В мае его рейтинг упал до 17%.

Жители республики хотят видеть во главе государства другого человека и на фоне планов по снижению возраста мобилизации до 18 лет, крупных экономических проблем и поражений на фронте , перечислил спикер Госдумы.

Во-вторых, продолжил Володин, срок полномочий Зеленского как президента Украины уже истек. Поэтому сегодня единственный легитимный орган государственной власти страны - Верховная Рада.

Третья причина, по словам политика, в том, что Зеленский и его приспешники утратили доверие США и ЕС. Из-за этого американским и европейским властям приходится создавать спецкомиссии по контролю за использованием выделяемых Киеву средств, потому деньги разворовывают, а оружие - перепродают.

Четвертый фактор - неудачи киевского режима на поле боя. Ежемесячно ВСУ теряют более 50 тысяч человек.

«Компенсировать их невозможно даже в условиях тотальной мобилизации. Поставки европейского и американского оружия не помогают», - подчеркнул спикер ГД.

Пятая причина, как указал Володин, состоит в том, что Украина - банкрот. По итогам 2023-го ее госдолг достиг 80% ВВП. А без американских и европейских денег власти республики не смогут выполнить свои обязательства перед гражданами.

«Киев не сумел договориться о реструктуризации долга в размере 20 миллиардов долларов. Срок предыдущего соглашения истекает 1 августа», - напомнил он.

Тут же он привел прогноз Всемирного банка, где полагают, что если западные кредиторы в 2025 году откажутся списывать долги Киева, включая долги частных компаний и банков, то страну будет ждать банкротство.

«Вложения Вашингтона и Брюсселя в Зеленского не оправдались.

Пришла пора от него избавляться », - заключил председатель Госдумы.

США Евросоюз
21 июня 2024, 07:54
Ядерные боеголовки США еще не появились в Великобритании — ICAN
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Размещение американских ядерных боеголовок в Великобритании потребует длительной подготовки. Этот процесс уже запустили, но оружие еще не поставили, сообщил РИА «Новости» руководитель отдела СМИ Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алистер Бернетт.

«Все еще ведется подготовка к размещению американского ядерного оружия в Великобритании. Есть много чего, что нужно подготовить для их размещения, но возможность все еще существует, даже если это оружие еще не было развернуто», - сказал он.

Бернетт заявил, что Великобритания с 2021 года закрылась в вопросах ядерного оружия. Информация о его количестве и совершенствовании стала непрозрачной.

Ядерный арсенал США развернули в пяти странах Европы. Представитель ICAN сообщил, что американские военные занялись заменой этого оружия на более новое. Бернетт сказал, что об этом узнали по перемещениям авиации.

Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) заявил об увеличении количества ядерных боеголовок в мире. По оценкам ученых, ядерные державы продолжили улучшать и расширять свои арсеналы.

Ядерное оружие США Великобритания
21 июня 2024, 07:36
Япония значительно расширила антироссийские санкции
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Правительство Японии ввело дополнительные санкции против 11 физических и 41 юридического лица из России. О расширении черного списка объявил МИД страны.

«В соответствии с мерами, принятыми другими крупными странами, правительство Японии ввело следующие меры в соответствии с законом о валютном обмене и внешней торговле», - заявила пресс-служба.

Персональные санкции затронули бизнесменов и сотрудников Центризбиркома, в общей сложности в черный список попали 11 человек. В Японии заморозят активы секретаря ЦИК Наталии Будариной, гендиректора корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Бориса Обносова, генерального конструктора АМНТК «Союз» Мкртича Окрояна и других россиян.

Экспорт товаров из Японии запретили концерну «Вега», особой экономической зоне «Алабуга», компаниям ID-Solution, «Девайс Консалтинг», «ОрелМеталлПолимер» и другим. Кабмин постановил заморозить активы таких юрлиц, как «Авиационный комплекс имени Илюшина», МПК «Миландр», «Туполев», «Уральский завод транспортного машиностроения» и другие.

В Евросоюзе начался процесс согласования 14-го пакета антироссийских санкций. Чиновники решили ограничить доходы России в сфере энергетики и закрыть доступ к технологиям.

Япония Санкции Россия Экономика
21 июня 2024, 07:27
Бастрыкин оценил отказ ФРГ признать блокаду Ленинграда геноцидом
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Отказ немецких властей признавать блокаду Ленинграда говорит о многом. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» выразил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыки.

«Отказ Германии признать блокаду Ленинграда геноцидом о многом говорит», - отметил он.

В конце мая с подобным заявление выступило министерство иностранных дел Германии. Дипведомство отказалось признавать блокаду Ленинграда геноцидом. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала это аморальным и заявила, что такое решение властей ФРГ вызывает отвращение. Она подчеркнула, что немецкое руководство привыкло смеяться при слове «геноцид».

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявлял, что Россия будет добиваться официального международного признания истинной природы преступлений нацистской Германии против народов СССР. Он подчеркнул, что блокада Ленинграда остается одной из самых болезненных тем.

Германия Мария Захарова Россия Следственный комитет России Блокада Ленинграда

Новости по теме