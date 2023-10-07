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«Квартира располагается в Ливадии на улице Батурина, ее площадь составляет 119,5 квадратных метра. Шаг аукциона определили в 1,23 миллиона рублей», - написало издание.

Торги будут проходить до 30 октября, заявки можно подать до 26 числа. Однако есть одно условие - участники должны внести задаток в размере половины стоимости от начальной цены.

Президент Украины Владимир Зеленский продал США ценнейший ресурс - плодородный чернозем. Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что Украина лишилась будущего из-за вероломного решения своего лидера. Он призвал жителей молиться за Россию, потому что военные РФ - единственные защитники страны.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Украине следовало бы отдать области с русскоязычным населением РФ. Американский политик отметил, что мог бы договориться о сделке.