05 ноября 2023, 18:47

Кузнецы своего несчастья. Как антироссийские санкции США повлияют на Японию

unsplash.com
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Соединенные Штаты ввели санкции против крупного российского завода по экспорту сжиженного природного газа «Арктика СПГ 2». Меру объяснили необходимостью ограничить производство и возможности для экспорта энергоносителей России в будущем. СМИ пишут, что санкции поставят под угрозу энергетическую безопасность Японии. «360» узнал, действительно ли это так и почему.

США уже окончательно испортили отношения с Россией, и, возможно, одной из их целей было дополнительно нанести ущерб партнерам, предположил Дудчак.

«Они подорвали „Северные потоки“, что очень мощно ударило по экономике Евросоюза и Германии, в следствии чего были потеряны целые производства. Химпром практически стоит, европейское производство удобрений закончилось. Так что не исключено, что у них одной из целей было нанесение ущерба своим партнерам просто под видом антироссийских санкций, как они считают, „за все хорошее“. Но они топят и своих экономических конкурентов, пытаясь усилить их зависимость от собственных ресурсов», - указал эксперт.

О том, что Япония рискует лишиться важных ресурсов и-за антироссийских санкций, заявил профессор Университета общественного благосостояния и гуманитарных наук Тохоку Масатака Тамаи. По его словам, азиатская страна уже потеряла важный рынок сбыта легковушек после того, как производство машин в стране приостановили из-за введенных против России ограничений.

Ранее МИД России напомнил, что японские власти разжигают русофобские настроения в обществе и наращивают военную активность с Соединенными Штатами и странами Североатлантического альянса. Россия жестко ответит на враждебные выпады Японии, пообещали дипломаты.

«Я не думаю, что Япония может пострадать, потому что рынок сжиженного природного газа достаточно сильно развивается сейчас, и Россия на этом рынке занимает очень маленькую часть. Поэтому Япония может много у кого купить СПГ», - отметил в беседе с «360» аналитик Николай Кульбака.

Поскольку этот завод еще только фактически начинает серьезно работать, там нет таких больших объемов, чтобы Япония всерьез от этого зависела, добавил он.

Едва ли санкции США как-то отразятся и на отношениях России с Японией, как и на взаимодействии Соединенных Штатов с азиатской страной, считает эксперт.

Япония пытается соблюдать свои интересы, но в целом действует в русле антироссийских санкций и подчиняется давлению США, констатировал политолог Александр Дудчак.

«Но то, что могут сократить объемы производства, - вряд ли. Просто тут скорее наносится урон японцам из-за того, что они в принципе поддерживают антироссийские санкции и уже сделали действительно немало таких шагов, которые бьют по их экономике. С другой стороны, кто им доктор? В общем-то, если они в списке тех стран, которые потеряли свой государственный суверенитет, они сами кузнецы своего несчастья. Так что одним ударом больше, одним меньше…» - рассудил он.

Собеседник «360» добавил, что когда-нибудь «количество перейдет в качество». Это уже можно наблюдать на примере Европейского союза, который планировал сократить потребление газа из России.

«Да, можно сократить. Можно сократить потребление обуви, например ногу отрезать и в два раза меньше носить обуви, но это не означает, что от этого станет легче», - заметил политолог.

США Газ Япония Россия
05 ноября 2023, 19:35
«Сигнал о помощи». Залужный обратился к США из-за бездействия Зеленского
РИА «Новости»
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Статья главкома ВСУ Валерия Залужного для журнала The Economist — сигнал о помощи. Военный обратился к Соединенным Штатам из-за бездействия Владимира Зеленского, заявил украинский генерал-майор в отставке Сергей Кривонос в интервью YouTube-каналу телеканала «Прямой».

«Раз нас не слышат непосредственно в офисе президента, то нас должны услышать хотя бы в Белом доме. <…> Это сигнал о помощи от военных, который должен призвать западных партнеров найти рычаги давления на военно-политическое руководство Украины», - подчеркнул Кривонос.

Он заявил, что украинские власти заморозили работу многих предприятий, связанных с оборонно-промышленным комплексом.

Однако бывший американский разведчик Скотт Риттер уверен, что Украине не следует слишком надеяться на помощь от США. Он заявил, что Штатам на самом деле плевать на Украину , при любом удобном случае страна сбросит этот балласт.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал Украину несчастной страной , потому что за нее платит другое государство. Решения тоже принимает не само украинское руководство.

США Украина
05 ноября 2023, 19:26
Белый дом счел сокращение поддержки палестинской администрации нецелесообразным
pxhere.com
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Власти Соединенных Штатов не видят основания для сокращения финансовой помощи палестинской администрации. Такое заявление в интервью телеканалу CBS сделал заместитель советника президента США по национальной безопасности Джон Файнер.

Он указал, что администрация Палестины во многих случаях сотрудничает с израильскими службами безопасности.

«Они пытаются держать под контролем ситуацию на Западном берегу», - подчеркнул Файнер.

В рамках этих усилий палестинская администрация должна получать поддержку, подчеркнул высокопоставленный американский чиновник.

Минобороны Ирана ранее предупредило США о «серьезном ударе» , если те не прекратят войну в секторе Газа. Глава ведомства Мохаммад Реза Аштиани призвал американские власти немедленно прекратить огонь в палестинском анклаве.

Израиль подвергся массированной ракетной атаке со стороны палестинского движения ХАМАС утром 7 октября, в результате чего произошло обострение конфликта между сторонами. ЦАХАЛ в ответ объявил о начале контртеррористической операции «Железные мечи», а позже сообщил о полной блокаде сектор Газа.

США Конфликт Израиля и Палестины Палестина
05 ноября 2023, 19:01
«Буду жить в своей стране». Павел Буре объяснил отказ от американского паспорта
Unsplash
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Хоккеист, призер олимпиад в составе сборной России Павел Буре признался, что решил отказаться от американского гражданства, потому что не хотел разрываться между двумя странами. Он сдал паспорт США и вернулся на Родину, сообщил «Матч ТВ».

«Принял решение, что буду жить в своей стране. Северная Америка была местом работы. И когда эта работа подошла к концу, я сдал паспорт», - отметил спортсмен.

Бывший нападающий клуба НХЛ также отметил, что ему больше нравится жить в России, а не в США. Он перестал быть американским гражданином в 2016 году, а свою спортивную карьеру завершил в 2003 году.

В НХЛ хоккеист выступал за «Ванкувер Кэнакс», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Флориду Пантерз». В 1990 году Буре выиграл чемпионат мира, а в 1998 стал серебряным призером Олимпийских игр.

Ранее Международная федерация хоккея сообщила, что сборная России проведет матч с США в том случае, если РФ допустят до Олимпийских игр в 2026 году. С российской и американской командами будут состязаться победители квалификационных раундов.

США Спортсмены Хоккей Россия
05 ноября 2023, 18:57
Полицейские через балкон пробрались в квартиру задержанного в аэропорту Гамбурга
Pxhere
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Сотрудники правоохранительных органов провели обыск в квартире мужчины, который устроил переполох в гамбурском аэропорту. Как написала газета Hamburger Morgenpost, полицейские пробрались в квартиру через балкон.

Правоохранителям помогали пожарные. Полицейские предполагали, что в доме могут быть мини-ловушки, но опасения не подтвердились. Специалисты собрали улики.

«Поскольку переговоры с ним (задержанным - прим. ред.) изначально зашли в тупик, полиция надеялась найти следы в квартире, которая находится на третьем этаже многоэтажки», - сообщило СМИ.

Аэропорт Гамбурга вечером закрыли из-за захвата заложников. Вооруженный мужчина прорвался на территорию аэропорта на автомобиле с четырехлетней дочерью. Он стрелял и бросал бутылки с зажигательной смесью. Злоумышленник потребовал организовать ему перелет в Турцию.

Спустя 18 часов девочку удалось освободить, а мужчину задержали. Ребенок не пострадал. Из-за происшествия отложили почти 30 рейсов. Некоторые пассажиры оставались на борту все это время.

В начале октября работу аэропорта Гамбурга приостановили из-за вероятного теракта на борту самолета, прибывшего из Ирана. После того как самолет приземлился, правоохранители начали его обыскивать. На борту находились 198 пассажиров.

Сотрудники правоохранительных органов провели обыск в квартире мужчины, который устроил переполох в гамбурском аэропорту. Как написала газета Hamburger Morgenpost , полицейские пробрались в квартиру через балкон.

Самолеты

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