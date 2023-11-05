Кузнецы своего несчастья. Как антироссийские санкции США повлияют на Японию

США уже окончательно испортили отношения с Россией, и, возможно, одной из их целей было дополнительно нанести ущерб партнерам, предположил Дудчак.

«Они подорвали „Северные потоки“, что очень мощно ударило по экономике Евросоюза и Германии, в следствии чего были потеряны целые производства. Химпром практически стоит, европейское производство удобрений закончилось. Так что не исключено, что у них одной из целей было нанесение ущерба своим партнерам просто под видом антироссийских санкций, как они считают, „за все хорошее“. Но они топят и своих экономических конкурентов, пытаясь усилить их зависимость от собственных ресурсов», - указал эксперт.

О том, что Япония рискует лишиться важных ресурсов и-за антироссийских санкций, заявил профессор Университета общественного благосостояния и гуманитарных наук Тохоку Масатака Тамаи. По его словам, азиатская страна уже потеряла важный рынок сбыта легковушек после того, как производство машин в стране приостановили из-за введенных против России ограничений.

Ранее МИД России напомнил, что японские власти разжигают русофобские настроения в обществе и наращивают военную активность с Соединенными Штатами и странами Североатлантического альянса. Россия жестко ответит на враждебные выпады Японии, пообещали дипломаты.

«Я не думаю, что Япония может пострадать, потому что рынок сжиженного природного газа достаточно сильно развивается сейчас, и Россия на этом рынке занимает очень маленькую часть. Поэтому Япония может много у кого купить СПГ», - отметил в беседе с «360» аналитик Николай Кульбака.

Поскольку этот завод еще только фактически начинает серьезно работать, там нет таких больших объемов, чтобы Япония всерьез от этого зависела, добавил он.

Едва ли санкции США как-то отразятся и на отношениях России с Японией, как и на взаимодействии Соединенных Штатов с азиатской страной, считает эксперт.

Япония пытается соблюдать свои интересы, но в целом действует в русле антироссийских санкций и подчиняется давлению США, констатировал политолог Александр Дудчак.

«Но то, что могут сократить объемы производства, - вряд ли. Просто тут скорее наносится урон японцам из-за того, что они в принципе поддерживают антироссийские санкции и уже сделали действительно немало таких шагов, которые бьют по их экономике. С другой стороны, кто им доктор? В общем-то, если они в списке тех стран, которые потеряли свой государственный суверенитет, они сами кузнецы своего несчастья. Так что одним ударом больше, одним меньше…» - рассудил он.

Собеседник «360» добавил, что когда-нибудь «количество перейдет в качество». Это уже можно наблюдать на примере Европейского союза, который планировал сократить потребление газа из России.

«Да, можно сократить. Можно сократить потребление обуви, например ногу отрезать и в два раза меньше носить обуви, но это не означает, что от этого станет легче», - заметил политолог.