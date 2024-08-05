Курс биткоина резко обрушился

По данным на 10:00 курс биткоина составил 50 242 доллара. Произошло снижение на 17,28%.

Стоимость этой криптовалюты начала снижаться утром 4 августа. К 08:45 она достигла минимальной за день отметки в 57 298 долларов, а потом незначительно пошла вверх. Новый резкий обвал произошел 5 августа в 04:15, когда котировки опустились до 53 725 долларов. В течение четырех часов курс сохранялся примерно на одном и том же уровне, но к 09:35 опустился до 49 513 долларов.

В последний раз курс биткоина опускался ниже 50 тысяч долларов в феврале 2024 года. Binance зафиксировал 49 733 доллара 14 февраля в 03:00.

Госдума легализовала майнинг криптовалют и разрешила экспериментальные внешнеторговые расчеты в них.

Оба закона вступят в силу осенью.