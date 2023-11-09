09 ноября 2023, 20:34

Курорт в Финляндии обанкротился из-за отсутствия россиян

Unsplash
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Гостиничный комплекс Pajarinhovi со спа-центром на востоке Финляндии объявил о банкротстве из-за того, что остался без российских туристов. Об этом сообщило издание Iltalehti.

Общий долг финской компании составил 1,3 миллиона долларов (около 120 миллионов рублей). Заявление о банкротстве зарегистрировали в районном суде финской области Северная Карелия.

Директор курортного комплекса Калле Кескимяки сообщил, что к банкротству привели пандемия коронавируса, рост цен на электроэнергию и отток отдыхающих из России.

Правительство Финляндии ограничило въезд россиян в сентябре 2022 года. Пересечение границы оставили доступным лишь для посещения родственников и друзей, транзит через страну по шенгенской визе запретили.

Туристка из Польши ранее пожаловалась на большое количество россиян и русскую речь на курорте в Египте. Больше всего полячку возмутило, что и ее саму принимали за гражданку России. Сотрудники отеля пытались говорить с ней на русском языке.

Финляндия Туризм Россия
09 ноября 2023, 21:59
Дрон атаковал военную базу США в Ираке
U.S. Department of Defense
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Взрыв прогремел в районе американской военной базы «Харир» в Эрбиль в Иракском Курдистане. Об этом сообщило информационное агентство Shafaq News.

По сообщению агентства, в окрестностях базы был отчетливо слышен звук взрыва. Предположительно, базу атаковал военный беспилотник.

Утром в четверг, 9 ноября, стало известно, что по базе США, расположенной в районе месторождения нефти Эль-Омар на востоке Сирии, выпустили 15 ракет. Ответственность за атаку взяли на себя представители шиитского движения «Исламское сопротивление Ирака». Последствия удара пока неизвестны, сведений о раненых или погибших военных тоже нет.

В этот же день «Исламское сопротивление Ирака» атаковало американскую базу, находящуюся рядом с газовым месторождением Конико в провинции Дейр-эз-Зор. По ней выпустили шесть ракет.

Отряды шиитского движения также ударили по американской базе, находящейся рядом с газовым месторождением Конико в провинции Дейр-эз-Зор. По ней выпустили шесть ракет. Последствия этой атаки также неизвестны.

США Сирия Военные Нефть Оружие
09 ноября 2023, 21:39
Байден не одобрит проект помощи Израилю без средств для Украины
РИА «Новости»
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Президент США Джо Байден не станет поддерживать возможный законопроект конгресса о выделении помощи Израилю без средств для Украины. Об этом сообщила первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Далтон, написал ТАСС.

Она отметила, что пока сложно давать прогнозы по поводу того, каким именно выйдет законопроект.

«Мы хотим видеть, как Конгресс продвигается вперед в финансировании важнейших приоритетов. <…> Поэтому мы не примем отдельный законопроект, касающийся только Израиля, который оставляет Украину без поддержки», - пояснила представительница Белого дома.

Представители Демократической партии в сенате США заблокировали законопроект о срочной помощи Израилю без Украины. Сенаторы-демократы планируют представить собственный законопроект о дополнительном финансировании двух стран.

В конце октября Республиканская партия разработала законопроект о выделении средств на помощь Израилю без Украины. В связи с этим Белый дом предупредил, что Джо Байден может наложить вето на этот законопроект, если его примет конгресс.

США Украина Джо Байден
09 ноября 2023, 21:01
Саммит по Украине оказался под угрозой срыва из-за Ближнего Востока
Pxhere
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В Киеве надеялись организовать саммит по вопросу урегулирования конфликта на Украине до конца 2023 года, но он может не состояться из-за происходящего между Израилем и Палестиной. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

«Стремление Украины провести саммит высокого уровня ослабевает из-за растущей напряженности на Ближнем Востоке», - указали в материале.

По данным издания, из-за конфликта на Ближнем Востоке между США и рядом других стран произошли разногласия. Речь идет об арабских державах и некоторых государствах Запада. По итогам саммита украинские власти «надеялись привлечь именно эти государства на свою сторону».

Американские журналисты предположили, что украинский саммит могут не собрать даже до конца текущего года, ведь данная инициатива постепенно «теряет обороты».

Агентство Bloomberg ранее предположило, что мирный саммит Украины на Мальте закончился провалом из-за смещения фокуса внимания на Ближний Восток.

Саммиты США Израиль Украина
09 ноября 2023, 20:53
Предупреждение Западу. В Британии увидели опасность выхода России из ДОВСЕ
РИА «Новости»
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Россия после выхода из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) может значительно перевооружить свою армию, поставив в строй большое количество новой военной техники. Такое мнение выразил эксперт в области национальной безопасности Уильям Фрир в интервью британской газете Express.

«Россия может попытаться значительно перевооружиться после разрыва исторического договора времен холодной войны», - заявил Фрир.

По мнению эксперта, такой шаг со стороны России говорит о высокой степени напряженности между РФ и странами НАТО. И теперь, выразил он уверенность, Западу надо тщательно следить за тем, как Россия наращивает свою военную мощь.

Россия окончательно вышла из ДОВСЕ в полночь 7 ноября. В США в ответ на это заявили, что приостановят выполнение обязательств в рамках договора с 7 декабря.

Координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби допустил дальнейшее изменение расстановки сил в Европе.

Великобритания Россия Оружие Армия

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