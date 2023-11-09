Курорт в Финляндии обанкротился из-за отсутствия россиян

Общий долг финской компании составил 1,3 миллиона долларов (около 120 миллионов рублей). Заявление о банкротстве зарегистрировали в районном суде финской области Северная Карелия.

Директор курортного комплекса Калле Кескимяки сообщил, что к банкротству привели пандемия коронавируса, рост цен на электроэнергию и отток отдыхающих из России.

Правительство Финляндии ограничило въезд россиян в сентябре 2022 года. Пересечение границы оставили доступным лишь для посещения родственников и друзей, транзит через страну по шенгенской визе запретили.

Туристка из Польши ранее пожаловалась на большое количество россиян и русскую речь на курорте в Египте. Больше всего полячку возмутило, что и ее саму принимали за гражданку России. Сотрудники отеля пытались говорить с ней на русском языке.