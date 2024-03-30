«Это только первые показания исполнителей теракта. Думаю, следствие установит фамилии киевских организаторов, а затем и их заокеанских кураторов», - отметил он.

Депутат отметил, что несмотря на попытки США навязать версию причастности ИГИЛ* к теракту, его кураторы могут находиться в Вашингтоне.

Следственный комитет сообщал, что после теракта в концертном зале террористы направились в сторону украинской границы для последующего пересечения.

Вечером в пятницу, 29 марта, следственная группа полностью завершила работу на месте теракта в «Крокусе». В настоящее время в рамках расследования теракта фигурантами дела проходят девять человек, суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца.

* ИГИЛ («Исламское государство») - запрещенная в России террористическая организация.