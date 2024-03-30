30 марта 2024, 08:35

Кураторы теракта в «Крокусе» могут находиться в США — депутат

РИА «Новости»
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Кураторы террористического акта в «Крокус Сити Холл» могут находиться на территории США. Об этом РИА «Новости» сказал депутат Госдумы от Крыма Леонид Ивлев.

«Это только первые показания исполнителей теракта. Думаю, следствие установит фамилии киевских организаторов, а затем и их заокеанских кураторов», - отметил он.

Депутат отметил, что несмотря на попытки США навязать версию причастности ИГИЛ* к теракту, его кураторы могут находиться в Вашингтоне.

Следственный комитет сообщал, что после теракта в концертном зале террористы направились в сторону украинской границы для последующего пересечения.

Вечером в пятницу, 29 марта, следственная группа полностью завершила работу на месте теракта в «Крокусе». В настоящее время в рамках расследования теракта фигурантами дела проходят девять человек, суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца.

* ИГИЛ («Исламское государство») - запрещенная в России террористическая организация.

США Депутаты Теракт в «Крокусе»
30 марта 2024, 08:03
Таджикистан усилил работу с трудовыми мигрантами в РФ после теракта в «Крокусе»
РИА «Новости»
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Власти Таджикистана начали разъяснительную работу с трудовыми мигрантами, которые выезжают в Россию, после теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом ТАСС рассказала заместитель министра труда страны Шахноза Нодири.

Работа ведется по линии Минтруда и через миграционные службы, представленные во всех регионах. По словам Нодири, граждан предупреждают, что экстремисты вербуют пособников через социальные сети.

В других странах, где есть таджикские диаспоры, также проводится работа, подытожила замминистра.

Накануне столичный суд отправил в СИЗО девятого фигуранта по делу о теракте в Подмосковье. Им оказался 24-летний гражданин Таджикистана , проживавший в хостеле у метро «Щелковская». Ранее мужчина не привлекался к уголовной ответственности.

Теракт в «Крокусе»
30 марта 2024, 05:02
Байден вспомнил, как обсуждал с Путиным выбросы метана в Арктике
РИА «Новости»
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Президент США Джо Байден вспомнил, что обсуждал проблему выбросов метана в Арктике с российским лидером Владимиром Путиным во время их встречи в Женеве в 2021 году. Об этом говорится в стенограмме его выступления, опубликованной на сайте Белого дома.

Американский лидер рассказал об этом на встрече демократов по привлечению финансирования на его предвыборную кампанию.

«Я спросил: „Что вы собираетесь делать с метаном?“. Я также сказал: „У вас восемь часовых поясов за полярным кругом, где происходят выбросы метана“», - вспомнил Байден.

По его словам, Путин знал о существовании этой проблемы, но ее решения на тот момент не озвучил.

До этого Байден пригрозил России наказанием за арест американского журналиста Эвана Гершковича, обвиняемого в шпионаже. По данным ФСБ, корреспондент собирал информацию, относящуюся к государственной тайне, в пользу правительства США.

США Белый дом в США Газ Россия Арктика Владимир Путин Джо Байден
30 марта 2024, 04:42
В магазинах Литвы появились пасхальные яйца с российским флагом
Freepik
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В магазинах Литвы появились пасхальные яйца с изображением российского флага и солдат. Об этом сообщило издание «Аргументы недели».

По данным издания, эти продукты произвели в Китае, а продаются они в основном на заправочных станциях.

«Возможно, российский флаг поставили китайцы… Российский флаг опасен? Если боитесь, то лучше вообще не жить - от страха можно умереть», - заявил журналистам председатель правления сети магазинов Дмитрий Кувиков.

Вечером в среду, 20 марта, Литва без объяснения причин закрыла пункт пропуска «Чернышевское» на границе с Калининградской областью России. В очереди стояло больше 140 грузовиков. На следующий день работа контрольно-пропускного пункта была возобновлена , сообщила Федеральная таможенная служба РФ. Закрытие КПП объяснили техническими проблемами с литовской стороны.

Литва Магазины Китай Продукты
30 марта 2024, 03:56
Врачи по ошибке сделали аборт беременной женщине в Праге
Freepik
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Жительница Праги потеряла ребенка по халатности врачей, которые перепутали ее с другой пациенткой в университетской больнице «Буловка». Подробностями поделилось издание CNN Prima NEWS.

В медицинское учреждение обратились две женщины азиатского происхождения. Одна из них была беременна и пришла в больницу на плановый осмотр, в то время как второй назначили операцию, которая проводится при лечении заболевания матки. Подобное хирургическое вмешательство также проводят с целью прерывания беременности.

Однако чешские врачи перепутали беременную пациентку с больной и сделали ей операцию. Женщина потеряла здорового ребенка. Всех причастных к произошедшему сотрудников больницы отстранили от работы на период разбирательств.

Мать троих детей умерла во время пластической операции , которую делал ее муж - хирург в США.

Чехия Больницы Врачи Женщины

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