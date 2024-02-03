Купленную на распродаже ракету — носитель ядерной боеголовки нашли в гараже американца

К дому с хранящимся боеприпасом выехали саперы полицейского управления и патрульные службы. После осмотра они пришли к выводу, что покойный хранил в гараже неуправляемую ракету класса «воздух-воздух» Douglas AIR-2 Genie (предыдущее обозначение - MB-1), которая переносила ядерную боеголовку массой в тысячу тонн.

Сообщивший о находке житель уточнил, сосед купил ее во время распродажи, но где и когда именно это произошло, сказать затруднился.

Полицейские установили, что ракетного топлива и самой боеголовки у ракеты нет. Сама она представляет собой безопасный артефакт. Так как военные не попросили вернуть им ракету, полицейские предложили собеседнику отреставрировать ее и передать в музей.

В начале января работников грузового комплекса пермского аэропорта Большое Савино эвакуировали из-за о бнаруженной в багаже гранаты. В ходе проверки выяснилось, что внимание таможенников привлек муляж снаряда Ф-1, но в ходе дальнейшего осмотра специалисты нашли настоящий боеприпас для гранатомета и патрон с пробитым капсюлем.