Купившая лотерейный билет по наитию американка выиграла $2 млн

Новоявленная миллионерша заявила, что зашла в магазин Express, чтобы купить чашку кофе, когда увидела киоск с рекламой лотереи и слоганом «Самый быстрый путь к двум миллионам долларов».

«У меня просто было предчувствие», - объяснила женщина свой порыв покупки билета.

Защитный слой она стерла, когда выезжала со стоянки магазина на своей машине. По словам собеседницы, у нее пропал дар речи.

Победительница лотереи добавила, что не планирует существенно менять свою жизнь из-за неожиданного богатства и намерена остаться на работе.

В августе этого года победителем лотереи стал житель городского округа Коломна. По его словам, билеты он купил, когда пришел на почту за посылкой. В этом же отделении он узнал, что выиграл один миллион рублей во время оплаты штрафа ГИБДД. Он передал билеты сотруднице почты и она сообщила о выигрыше.