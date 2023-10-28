28 октября 2023, 20:24

Купившая лотерейный билет по наитию американка выиграла $2 млн

Global Look Press
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Победа в лотерее принесла жительнице города Гринвилл из штата Южная Каролина два миллиона долларов. В беседе с журналистами женщина заявила, что купила лотерейный билет, прислушавшись к внутреннему голосу. Об этом сообщил сайт United Press International.

Новоявленная миллионерша заявила, что зашла в магазин Express, чтобы купить чашку кофе, когда увидела киоск с рекламой лотереи и слоганом «Самый быстрый путь к двум миллионам долларов».

«У меня просто было предчувствие», - объяснила женщина свой порыв покупки билета.

Защитный слой она стерла, когда выезжала со стоянки магазина на своей машине. По словам собеседницы, у нее пропал дар речи.

Победительница лотереи добавила, что не планирует существенно менять свою жизнь из-за неожиданного богатства и намерена остаться на работе.

В августе этого года победителем лотереи стал житель городского округа Коломна. По его словам, билеты он купил, когда пришел на почту за посылкой. В этом же отделении он узнал, что выиграл один миллион рублей во время оплаты штрафа ГИБДД. Он передал билеты сотруднице почты и она сообщила о выигрыше.

Лотереи США
29 октября 2023, 07:12
Американских политиков сравнили с шайкой клоунов в Британии
РИА «Новости»
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Американские политики в настоящее время превратились в шайку клоунов, которые приведут страну к краху. Об этом в колонке для издания The Telegraph написал обозреватель Тим Стэнли.

По его словам, действия властей Штатов привели к тому, что государство превратилось в экономического и политического банкрота.

«На это указывают отказ республиканцев идти на компромиссы, иррациональная политика демократов, судебные процессы над Дональдом Трампом и дряхлость Байдена», - отметил Стэнли.

Ранее президент России Владимир Путин ответил на высказывание о том, страна проиграла Украине в специальной операции. В этом случае он предложил Байдену вывезти ракеты ATACMS и приехать в Москву на чаепитие с блинами.

Также глава государства призвал Байдена учиться уважать интересы других сторон и уметь искать компромиссы.

США Великобритания
29 октября 2023, 06:08
«Это будет самоубийством». В США назвали фатальный для Зеленского политический шаг
РИА «Новости»
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Нежелание украинских властей двигаться в сторону мирных переговоров с Россией может иметь неприятные последствия. Об этом заявил бывший советник американского лидера Рональда Рейгана Даг Бэндоу в статье для American Conservative.

«Только эскалация - формальное вступление союзников Украины в конфликт - могла бы принести победу. Однако это будет самоубийством», - сказал политик.

По мнению экс-советника президента США, западные страны устали от «дорогостоящего пата» на поле боя. Бэндоу уверен, что у России есть серьезные преимущества на поле бое.

Он предложил США и Евросоюзу принять новую систему безопасности в Европе, в рамках которой Украина получит нейтральный статус. Также, по его мнению, Западу необходимо как можно скорее начать мирные переговоры с российской стороной и показать свою готовность отказаться от санкций и вернуть РФ замороженные активы.

Ранее обозреватель Hartford Courant Тед Уэлш заявил, что Украине пришло время смириться с потерей территорий и начать переговоры с Россией. По его мнению, союзники киевского режима уже давно смирились с тем, что Крым останется российским.

Международные отношения Переговоры Запад Украина
29 октября 2023, 05:23
Пушков указал на неприятный для США сигнал с Ближнего Востока
РИА «Новости»
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Голосование на Генассамблее ООН по резолюции, призывающей к срочному прекращению огня между Израилем и Газой, показало изоляцию Соединенных Штатов в вопросе Ближнего Востока. Такое мнение выразил российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

По мнению сенатора, США в данном вопросе выглядят «несколько изолированными».

Резолюции Генассамблеи ООН по конфликту на Ближнем Востоке была принята накануне. За документ проголосовали 120 стран, включая Россию. Против выступили 14 государств - в том числе США, Австрия и Израиль, 45 воздержались. Документ призывает стороны к немедленному гуманитарному перемирию и освобождению заложников. А также требует от сторон соблюдения гуманитарного права, защиты мирных жителей и гражданской инфраструктуры.

«На Генассамблее ООН за иорданскую резолюцию проголосовали Россия, Китай и даже Франция. Германия и Британия воздержались, а рядом с США и Израилем оказалось в 10 раз меньше стран - всего 12. А ведь это принципиальная резолюция по острейшему военному кризису, по которой США оказались в оппозиции „глобальному большинству“», - написал политик.

Израиль ООН Конфликт Израиля и Палестины Палестина
29 октября 2023, 05:19
Украинская беженка развалила семью британского миллионера и на его деньги открыла бизнес
Freepik
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Украинская беженка Мария Полончук, разбившая семью британского миллионера, открыла свой бизнес. О том, как живет девушка спустя год после этих событий, рассказало издание Daily Mail.

Мария переехала в Великобританию замужней женщиной, но быстро нашла там нового мужчину. Она влюбилась в миллионера, бывшего главу кредитной фирмы Wonga Хакона Оверли, семья которого ее приютила. Спустя год они все еще встречаются.

«Украинская беженка, влюбившаяся в мультимиллионера после переезда в дом его семьи, все еще встречается с ним спустя год», - рассказали журналисты.

За это время Мария успела открыть дизайнерский бизнес. Она взяла псевдоним и теперь называет себя Машей Эпштейн.

Муж беженки, который живет в Киеве, получил от нее «быстрый» развод.

Бизнесмен Оверли оставил ради украинки не только жену, но и детей. По данным газеты, он активно продвигает идею помощи украинским беженцам в правительстве.

Ранее издание The New York Times рассказало историю беженки Татьяны. Она вместе с детьми переехала в Финляндию, оставив мужа на родине. Спустя несколько недель женщина нашла другого мужчину и бросила своего супруга ради нового возлюбленного спустя 30 лет брака.

Великобритания Семья Бизнес Украина

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