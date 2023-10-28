Купившая лотерейный билет по наитию американка выиграла $2 млн
Победа в лотерее принесла жительнице города Гринвилл из штата Южная Каролина два миллиона долларов. В беседе с журналистами женщина заявила, что купила лотерейный билет, прислушавшись к внутреннему голосу. Об этом сообщил сайт United Press International.
Новоявленная миллионерша заявила, что зашла в магазин Express, чтобы купить чашку кофе, когда увидела киоск с рекламой лотереи и слоганом «Самый быстрый путь к двум миллионам долларов».
«У меня просто было предчувствие», - объяснила женщина свой порыв покупки билета.
Защитный слой она стерла, когда выезжала со стоянки магазина на своей машине. По словам собеседницы, у нее пропал дар речи.
Победительница лотереи добавила, что не планирует существенно менять свою жизнь из-за неожиданного богатства и намерена остаться на работе.
В августе этого года победителем лотереи стал житель городского округа Коломна. По его словам, билеты он купил, когда пришел на почту за посылкой. В этом же отделении он узнал, что выиграл один миллион рублей во время оплаты штрафа ГИБДД. Он передал билеты сотруднице почты и она сообщила о выигрыше.