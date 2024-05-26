Купившая квартиру в Турции россиянка переселилась в подвал из-за суда с арендатором

В Анталью, где находится дом с ее квартирой, россиянка вернулась два года назад. Все это время она сдавала жилплощадь через агентство недвижимости. Но последний жилец уступать квартиру хозяйке отказался. Она подала в суд, который выиграла. Но ответчик обжаловал свое выселение и его заменили на подписку о невыезде. В итоге тяжба продолжается до сих пор.

По словам Худяковой, сложности с выселением арендатора возникли, потому что она не знает правовую систему Турции. Так как жить женщине негде, она поселилась в подвале дома, где находится ее квартира.

«Я одинокая женщина, я ношу с собой нож, когда сплю ночью в подвале. Он комфортно живет с арендной платой в 5700 лир (около 16 тысяч рублей)», - заявила собеседница журналистов.

Она добавила, что подвале нет электричества, кухни, туалета и ванной комнаты. Но уехать она не может, так как судебный процесс все еще продолжается.

В начале мая вернувшаяся из Стамбула российская туристка пожаловалась на хамское поведение сотрудников бутика Gucci в торгово-развлекательном центре «Зорла-центр». По ее словам, она хотела посмотреть сумки, которые продавали в магазине, но когда хотела потрогать товар продавщица и охранник с криками выгнали ее за дверь.