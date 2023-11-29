Журналистка спросила его о сигналах западных союзников, подталкивающих Украину к переговорам с Россией, и их усталости от поддержки. Она сравнила страну со слоном в комнате, которого игнорируют. Дмитрий Кулеба заявил, что руководство не настраивали на мирное разрешение конфликта. Он развил мысль о слоне и назвал украинское государство частью стада.

«Во-первых, все правильные и хорошие слоны находятся на нашей стороне. А во-вторых, мы являемся членами стада. А это значит, что слоны будут защищать нас настолько сильно, насколько мы будем вносить свой вклад в их защиту», - сказал министр.

Дмитрий Кулеба заявил, что слоны защищали членов своего стада, независимо от их состояния. Он уверен, что так же произойдет в случае с Украиной.

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предупредил, что продолжение помощи киевскому режиму и игнорирование внутренних проблем приведет к расвалу США. Страна распадется на отдельные государства, более лояльные к своим жителям.