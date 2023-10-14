Кулеба пожаловался Блинкену на уход McDonald’s с Украины

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«История была такая: я ехал в машине и смотрел, что все закрыли McDonald’s, и я задумался: в России понятно, почему нет, а у нас почему? <…> Я позвонил Блинкену и сказал: „Тони, а что вообще за непорядок? Что это за такое отношение к нам?“» - рассказал он.

При этом министр заверил, что в его просьбе не было личного мотива, так как сам он не питается в McDonald’s. По словам Кулебы, «присутствие McDonald’s в любой стране - сигнал для инвесторов, что здесь можно работать». Он также назвал закрытие сети на Украине несправедливым.

В сентябре Блинкен и Кулеба побывали в ресторане McDonald’s в Киеве. По данным издания The Hill , украинский министр рассказал госсекретарю, что в студенческие годы боролся с похмельем с помощью чизбургеров и колы.

После начала российской спецоперации на Украине McDonald’s ушла с российского рынка. На смену американскому ресторану быстрого питания пришла сеть «Вкусно - и точка».