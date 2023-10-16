Кулеба посоветовал странам Запада не отвлекаться от конфликта на Украине
Конфликт Израиля и ХАМАС не должен отвлекать страны Запада от ситуации на Украине. Об этом заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на пресс-конференции по итогам встречи с председателем ОБСЕ, главой МИД Северной Македонии Буяром Османи. Трансляцию мероприятия провело министерство иностранных дел Украины в Facebook*.
«Новый кризис не должен отвлечь внимание от другого кризиса, потому что все взаимосвязано», - подчеркнул министр.
По словам Кулебы, ни Украина, ни Израиль не могут позволить себе проигрыш в текущих конфликтах. Он отметил, что украинское правительство получило сообщения от западных лидеров, в которых те пообещали обеспечить стране защиту и поддержку, несмотря на обострение ситуации на Ближнем Востоке.
Ранее американский генерал в отставке Дон Болдук обратил внимание, что из-за Украины истощилась армия в США. По его словам, страна не может помогать государствам сразу в нескольких конфликтах, происходящих одновременно.
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