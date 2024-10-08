Куба захотела стать страной-партнером БРИКС

«Куба в письме президенту России Владимиру Путину официально обратилась с просьбой о включении в БРИКС в роли „страны-партнера“. Путин является председателем объединения, укрепляющего свои позиции в качестве ключевого игрока глобальной геополитики и надежды для Глобального Юга», - написал он.

Посол России на Кубе Виктор Коронелли отмечал, что РФ рассчитывает на присутствие делегации Кубы на предстоящем саммите БРИКС в Казани. Он напомнил, что президент страны Мигель Диас-Канель уже получил приглашение от Путина.

Ранее стало известно, что о желании присоединиться к БРИКС заявила Сирия.