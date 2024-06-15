Куба возмутилась из-за несогласованного появления американской подлодки в ее водах

Дипломат подчеркнул, что страна знала о присутствии США в кубинских водах, однако американские военные просто проинформировали Кубу и не получили приглашение для захода подлодки.

«Тем не менее, нам не нравится присутствие на нашей территории и передвижение по нашим водам такого типа средств», - отметил Домингес.

Замглавы МИД добавил, что Белый дом официально придерживается антикубинской политики. По его словам, визиты американских ВМС должны проходить по приглашению, «а это не тот случай». Дипломат также напомнил об оккупации провинции Гуантанамо, в заливе которой сейчас находится подводная лодка США.

Ранее американский экс-лидер Дональд Трамп осудил руководство страны за проводимую политику. Он прокомментировал заход военных кораблей России в порт Гаваны и обрушился с критикой на американского президента Джо Байдена.