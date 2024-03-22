Куба осудила теракт в Crocus City Hall
Произошедшее в Подмосковье является чудовищным террористическим актом. Такое заявление в соцсети X сделал президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес.
Глава пресс-службы НАТО Фарах Дахлалла высказалась о позиции блока о произошедшем в Красногорске 22 марта в соцсети X.
«Мы, безусловно, осуждаем нападение на зрителей концерта. Ничто не может оправдать такие отвратительные преступления», - написала она.
В альянсе принесли соболезнования родным погибших при теракте.
Глава евродипломатии ЕС Жозеп Боррель в соцсети X также с осуждением отнесся к теракту и призвал международное сообщество объединить усилия по борьбе с терроризмом.
«Я самым решительным образом осуждаю отвратительное нападение, совершенное вчера вечером под Москвой. Терроризм снова нацеливается на беззащитных людей», - написал он.
Солидарна с ним была и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, уточнило РИА «Новости». Хотя она в обращении с соболезнованиями вспомнила о версии причастности к теракту «Исламского государства»*.
Теракт осудили и глава Евросовета Шарль Мишель и официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.
В МИД России отметили, что США должны помнить, как связали теракт в Crocus City Hall с ИГ*. Официальный представитель ведомства Мария Захарова подчеркнула, что террористы планировали скрыться на Украине. Страну, обратила она внимание, 10 лет превращали в центр распространения терроризма в Европе.
*«Исламское государство» / ИГ - запрещенная в России террористическая организация.
Глава выразил соболезнования своему коллеге - российскому президенту Владимиру Путину. Премьер-министр Армении Никол Пашинян также направил телеграмму.
«Армения решительно осуждает это бесчеловечное преступление против мирных граждан», - написал он.
Власти разных стран мира и простые граждане выражают соболезнования в связи с трагедией в Подмосковье. Вооруженное нападение на людей и пожар произошли в Crocus City Hall вечером 22 марта перед концертом рок-группы «Пикник». Погибли более 60 человек, но число жертв растет. Свыше 100 человек пострадали, ранее МЧС опубликовало список госпитализированных.
У здания Crocus City Hall утром 23 марта продолжают ликвидировать возгорание. Корреспондент «360» Александр Молочко снял на видео обстановку возле концертного зала.
Стихийный мемориал создали через дорогу от диппредставительства РФ в центре сербской столицы. Дипломаты в социальных сетях в ночь на 23 марта поблагодарили жителей Сербии за неравнодушие.
Соболезнования предстоятелю Русской православной церкви Кириллу в связи со случившимся выразил патриарх Сербский Порфирий.
Президент балканской страны Александр Вучич отмечал, что спецслужбы Запада могли быть в курсе планировавшегося теракта. Он напомнил, что в начале марта посольство США просило американцев не посещать московские ТЦ. Позже такие же рекомендации распространили в Великобритании.
Вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник» в Crocus City Hall начались пожар и стрельба. Жертвами теракта стали более 60 человек, свыше 100, в том числе дети, пострадали.
«Давайте не будем терять фокус», - призвал министр.
Однако больше он ничего не добавил. Что именно имел в виду глава МИД Литвы - неизвестно. Никаких объяснений он не дал. Литовские власти не делали других комментариев.
Страшная трагедия произошла вечером 22 марта в Crocus City Hall. Перед начало концерта рок-группы «Пикник» группа неизвестных ворвалась в здание и открыла огонь по людям, затем в концертном зале вспыхнул пожар.
В больницах Москвы и Московской области находятся 115 человек , в том числе дети. По данным Следственного комитета, при теракте погибли более 60 человек. Но эта цифра еще не точная. Утром 23 марта десятки людей пришли сдать кровь для раненых.