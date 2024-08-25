«Кто не с нами, тот против нас». Дурова арестовали во Франции по запросу США

«Сегодняшняя новость об аресте во Франции основателя „телеги“ Павла Дурова по запросу властей США - еще одно свидетельство тому, что янки в своей гордыне будут и далее действовать по принципу „кто не с нами, тот против нас“, - написал он.

Ранее зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Дурова на Западе будут всегда считать опасным россиянином. По его словам, основатель Telegram хотел быть «человеком мира» и жить без родины, но просчитался.