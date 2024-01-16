16 января 2024, 02:21

КСИР взял на себя ответственность за удар по американским объектам в Ираке

РИА «Новости»
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Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за ракетные удары по иракскому городу Эрбиль. В ходе атаки были уничтожены базы антииранских группировок, сказано в заявлении КСИР. Его процитировало агентство Tasnim.

В КСИР уточнили, что баллистические ракеты уничтожили штаб-квартиру израильской службы внешней разведки «Моссад» в Иракском Курдистане. По сведениям иранских военных, там готовились спецоперации и теракты на Ближнем Востоке, в том числе, в Иране.

Ранее взрывы прогремели в Эрбиле. В том числе, в районе консульства США и международного аэропорта , к которому примыкает военная база «Харир». Ее используют силы международной коалиции во главе с США. Всего в городе прозвучало не менее семи взрывов. Аэропорт приостановил авиасообщение.

«В ответ на недавние террористические акты врагов Ирана, шпионские штабы и вражеские штабы антииранских террористических группировок в некоторых частях региона Ближнего Востока подверглись удару с применением нескольких баллистических ракет КСИР», - заявили в корпусе.

США Ракеты Военные Взрывы Иран Ирак
16 января 2024, 02:25
Необходимость ФРГ воевать с Россией объяснили во Франции
Unsplash
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Германия нуждается в начале военных действий против России для того, чтобы запугать собственный народ и избежать тем самым социального взрыва. Об этом лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо написал в социальной сети X.

«Беспорядки начнутся в феврале 2024 года и достигнут пика в 2025 году. Очевидно, это связано со взрывными социальными волнениями в Германии и во все большем числе стран!» - отметил он.

По его словам, военный план направили в первую очередь на внутреннюю аудиторию Евросоюза, чтобы избежать социального взрыва. Филиппо уверен, что ЕС ждет война, которую начнут отвлекающий маневр «во избежание восстания народа против олигархии».

Накануне немецкий издание Bild сообщило, что власти ФРГ готовятся к войне между НАТО и Россией, которая, согласно сценарию немецкого минобороны, может начаться летом 2025 года. Весной ВС России проведут наступательные действия и отбросят ВСУ.

Германия Россия
16 января 2024, 01:59
Число жертв взрыва в Баку увеличилось до семи
РИА «Новости»
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Число жертв в результате взрыва и пожара в мебельном цехе в Баку увеличилось до семи. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на генпрокуратуру Азербайджана.

«В результате поисково-спасательных работ на месте взрыва в мебельном цехе, расположенном на улице Абая Кунанбаева в Бинагадинском районе Баку, были обнаружены и извлечены из-под завалов тела шести человек. Некоторое время назад было обнаружено и извлечено еще одно тело», - сообщили в ведомстве.

Мощный взрыв в мебельном цехе на улице Абая Кунанбаева в Баку прогремел днем в понедельник, 15 января. После взрыва в здании начался пожар. Причина ЧП пока неизвестна.

В результате взрыва пострадали 24 человека. Один из пострадавших отказался от госпитализации, 10 человек с переломами и ожогами доставили в Клинический медицинский центр с сочетанными травмами суставов, остальных увезли в ожоговый центр при Медицинском центре имени Нариманова.

Спасатели Пожары Больницы Скорая помощь Взрывы Азербайджан
16 января 2024, 01:38
Взрывы прогремели в районе консульства США в Ираке
Unsplash
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Несколько взрывов прогремели в столице Иракского Курдистана Эрбиле в районе консульства США и международного аэропорта. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.

По данным телеканала, в городе слышали не меньше семи взрывов. В связи с этим аэропорт Эрбиля приостановил авиасообщение.

Все ракеты сбили, но при этом пока неизвестно, откуда их запустили, написало агентство Shafaq. Среди американских военных никто не пострадал. Военная база «Харир» примыкает к международному аэропорту, ее используют силы международной коалиции во главе с США.

Базы США и американские военные в Ираке и Сирии стали регулярно подвергаться нападениям с начала обострения конфликта между Палестиной и Израилем.

Под обстрел попала база США в городе Эш-Шаддади в провинции Эль-Хасеке.

Йеменские хуситы ранее нанесли удар по эсминцу ВМС США Laboon в Красном море. Атаку на корабль организовало шиитское движение «Ансар Алла». По словам военного представителя хуситов Яхья Сариа, все американские корабли внесли в список вражеских целей.

США Ракеты Взрывы Ирак
16 января 2024, 01:33
«Послал к черту». В Японии оценили обещание Путина посетить Курилы
РИА «Новости»
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Возможное посещение Курильских островов президентом России Владимиром Путиным будет иметь негативные последствия для российско-японских отношений. Об этом заявил доцент кафедры международных отношений Токийского университета Ре Хината Ямагучи газете South China Morning Post.

«Поступая так, он фактически посылает Японию к черту. Не думаю, что визит Путина на острова сделает отношения хуже, чем они есть сейчас, но нам нужно будет следить за тем, что он станет делать, если и когда он все-таки поедет на Курилы», - заявил доцент.

По его мнению, ситуация станет более серьезной, если Путин примет решения по развитию островов.

В четверг, 11 января, Путин на встрече с предпринимателями Дальневосточного федерального округа пообещал посетить Курилы. Президент признался, что никогда не был на островах и согласился с необходимостью развивать на них туристический кластер.

В ответ на это генсек японского кабмина Есимаса Хаяси заявил, что Япония будет следить за ситуацией на Курилах и «соответствующим образом» отреагирует на развитие событий в регионе.

Отношения Япония Международные отношения Россия Владимир Путин Курильские острова

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