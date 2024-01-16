КСИР взял на себя ответственность за удар по американским объектам в Ираке

В КСИР уточнили, что баллистические ракеты уничтожили штаб-квартиру израильской службы внешней разведки «Моссад» в Иракском Курдистане. По сведениям иранских военных, там готовились спецоперации и теракты на Ближнем Востоке, в том числе, в Иране.

Ранее взрывы прогремели в Эрбиле. В том числе, в районе консульства США и международного аэропорта , к которому примыкает военная база «Харир». Ее используют силы международной коалиции во главе с США. Всего в городе прозвучало не менее семи взрывов. Аэропорт приостановил авиасообщение.

«В ответ на недавние террористические акты врагов Ирана, шпионские штабы и вражеские штабы антииранских террористических группировок в некоторых частях региона Ближнего Востока подверглись удару с применением нескольких баллистических ракет КСИР», - заявили в корпусе.