14 марта 2024, 19:19

Крысы-наркоманы затерроризировали полицейских в крупном американском городе

Unsplash
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Полчища крыс в США начали проникать в хранилище улик управления полиции Нового Орлеана и есть изъятые наркотики. Об этом сообщил телеканал CBS News.

Глава местной полиции Энн Киркпатрик на заседании городского совета рассказала, что устаревшее здание штаб-квартиры участка на улице Брод-стрит давно стало пристанищем для грызунов.

«Они едят изъятую марихуану. Фактически крысы находятся под кайфом!» - отметила она.

Глава участка добавила, что тараканы и грызуны-наркоманы в буквальном смысле затерроризировали полицейских.

«Они приходят с утра на работу и видят на столах крысиный помет, что негативно сказывается на их духе. Мы говорим своим людям, что ценим их. Но есть ли у нас право рассуждать про это, раз мы позволяем им работать в таких условиях?» - заключила Киркпатрик.

В конце прошлого года нашествие крыс произошло в школах во французском Марселе.

США Полиция
14 марта 2024, 19:18
«Такой пощечины Святой престол еще не получал». Захарова — об ответе Борреля Франциску
РИА «Новости»
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на резкие слова главы евродипломатии Жозепа Борреля в адрес папы римского. По ее мнению, такой пощечины от ЕС Святой престол еще никогда не получал.

«Честно скажу: я бы никогда не предположила, что представитель объединения, в которое входит большое число католических стран, укажет понтифику на калитку», - призналась она.

Также Захарова обратила внимание на то, как Запад подлым образом начал перекладывать всю ответственность с себя на Украину. И это при том, что страна стала просто жертвой безумных интриг, подчеркнула дипломат.

«Истинным агрессором являются те, кто ее в них втянул, - именно коллективный Запад», - напомнила представитель МИД.

Ранее Боррель заявил, что папа римский «вошел в сад, в который его никто не звал». Так он прокомментировал высказывания понтифика о том, что Украине лучше поднять белый флаг и начать мирные переговоры.

«Я считаю, что сейчас не тот момент, когда нужно предлагать Украине сдаться», - указал Боррель.

Мария Захарова Евросоюз Папа римский
14 марта 2024, 19:16
ЦРУ тайно занялось дискредитацией китайских властей
РИА «Новости»
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ЦРУ с 2019 года запустило в китайских соцсетях тайную кампанию, чтобы настроить общественное мнение против руководства КНР. Поручение разведчикам дала администрация бывшего президента США Дональда Трампа, сообщило агентство Reuters.

Три бывших чиновника и источники разведки рассказали изданию о планах американского правительства, реализацию которых начали спустя два года после вступления Трампа в должность.

По данным собеседников Reuters, команда ЦРУ распространяла сведения о том, что члены правящей Коммунистической партии якобы прятали деньги за рубежом. Причем средства, указывали в публикациях, чиновники получали незаконно.

В информации, тиражируемой американской разведкой, говорили и о коррумпированности и расточительности китайской инициативы «Один пояс, один путь».

Все усилия ЦРУ, указали в материале, преследовали одну цель - спровоцировать паранойю у высшего руководства Китая и заставить власти КНР тратить ресурсы на борьбу в Сети.

Инициативу управления оценили в китайском МИД. Дипломаты заметили, что правительство Соединенных Штатов ради манипуляций общественным мнением и распространения ложных данных использует медиа-платформы как оружие.

Авторы статьи подчеркнули, что неизвестно, продолжила ли администрация действующего главы Белого дома Джо Байдена программу его предшественника. Обычно, отметили источники в разведке, полномочия ЦРУ зачастую остаются в силе при всех администрациях.

Разведка США Чиновники Деньги Китай
14 марта 2024, 18:33
Европа вспомнила о румынском золоте
РИА «Новости»
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Россия должна вернуть Румынии национальное достояние. В принятой депутатами Европарламента резолюции указали, что речь в том числе идет о золотом запасе и культурных ценностях.

«Европарламент настоятельно призывает Россию полностью вернуть оставшееся невозвращенным Румынии национальное достояние», - подчеркнули в документе.

Депутаты пришли к выводу, что Россия якобы не вернула балканскому государству государственные золотые резервы, переданные ей на хранение в 1916–1917 годах. Они также указали, что Румыния не получили назад культурные, религиозные и архивные ценности. В ЕП отметили, что действия российской стороны нарушают международное право.

Еврокомиссию и внешнеполитическую службу ЕС депутаты призвали добавить возвращение национального достояния Румынии в дипломатическую двустороннюю повестку в отношениях с Россией. Сделают это сразу же после того, как появится возможность возобновить политический диалог.

Вопрос о скифском золоте, которое суд Амстердама решил передать Украине, хотят поднять в ЕСПЧ. Иски в организацию направили четыре крымских музея, в том числе Центральный музей Тавриды.

Золото Депутаты Европа Россия Румыния
14 марта 2024, 18:03
SpaceX потеряла связь с космическим кораблем Starship
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Компания SpaceX потеряла связь со Starship во время входа в атмосферу в конце испытательного полета. Об этом сообщил комментатор полета в ходе трансляции на YouTube-канале Spaceflight Now.

Предположительно, космический корабль, который должен был совершить околоземный полет, упал в Индийский океан.

Ракетную систему Starship запустили 14 марта в рамках программы подготовки миссий на Луну и Марс.

Космический корабль и ракета Super Heavy стартовали с площадки Бока Чика в Техасе. Длительность тестового полета должна была составить не больше часа.

В ноябре прошлого года SpaceX столкнулась с неудачей при запуске Starship. По данным разработчика, первая ступень взорвалась в воздухе, после этого центр управления сообщил о потере связи с кораблем.

Ракеты SpaceX Космос

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