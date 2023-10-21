Крым признали российским в Германии

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Герхард Шредер отметил, что за посредничеством к нему обратилась украинская сторона, в том числе, нынешний министр обороны Рустем Умеров. Украинские власти попросили Шредера передать послание президенту России Владимиру Путину.

Бывший канцлер Германии разработал собственный мирный план по Украине. Одним из его пунктов было вхождение Крыма в состав РФ. В интервью Шредер отметил, что полуостров является исторической частью России, поэтому это единственное возможное решение.

Экс-канцлер добавил, что украинские власти должны были предоставить широкую автономию регионам Донбасса, отказаться от вступления в НАТО и прекратить ущемление прав русскоязычных жителей Украины. Гарантии безопасности стране должны были предоставить Германия и Совбез ООН.

Политик сообщил, что мирные переговоры провалились из-за активного вмешательства США, но выразил готовность в будущем участвовать в подобных инициативах.

Ранее Владимир Путин заявил, что на Украине задумались о завершении конфликта путем переговоров. Президент России добавил, что за этим должны последовать конкретные шаги.