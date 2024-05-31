В Сети появился пост о том, что в 2006 году Перельман отказался принять Филдсовскую премию за свои достижения в науке.

«Крутой и непосредственный в бесконечной степени», - написал Маск.

Российский математик смог доказать гипотезу, сформулированную французским ученым Анри Пуанкаре. Она оставалась неразрешенной в течение более чем 50 лет. Сейчас это единственная решенная математическая проблема из семи задач тысячелетия.

Правительство России 5 мая учредило День математика. Праздник будут отмечать 1 декабря.