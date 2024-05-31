31 мая 2024, 15:56

«Крутой и непосредственный». Маск — о российском математике Перельмане

Global Look Press
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Российский математик Григорий Перельман, доказавший гипотезу Пуанкаре, «крутой в бесконечной степени». Таким мнением в социальной сети Х поделился американский предприниматель Илон Маск.

В Сети появился пост о том, что в 2006 году Перельман отказался принять Филдсовскую премию за свои достижения в науке.

«Крутой и непосредственный в бесконечной степени», - написал Маск.

Российский математик смог доказать гипотезу, сформулированную французским ученым Анри Пуанкаре. Она оставалась неразрешенной в течение более чем 50 лет. Сейчас это единственная решенная математическая проблема из семи задач тысячелетия.

Правительство России 5 мая учредило День математика. Праздник будут отмечать 1 декабря.

Ученые Россия Илон Маск Наука
31 мая 2024, 15:38
Неизвестный с ножом напал на критикующего ислам политика в Германии
Unsplash
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Неизвестный мужчина набросился с ножом на немецкого консервативного политика Михаэля Штюрценбергера. Об этом сообщила газета Bild.

Злоумышленник пырнул ножом политика, после чего преступника застрелила полиция. Очевидцы засняли жестокое нападение на видео. На кадрах видно, что на мужчину набросился молодой человек в очках и с пышной бородой. По информации газеты, Штюрценбергер часто критиковал ислам.

Представитель гражданского движения Pax Europa Стефани Кизина назвала происшествие терактом и рассказала, что в тот день планировалось провести митинг. Штюрценбергер подготовил для этого мероприятия доклад.

Ранее в Словакии произошло покушение на жизнь премьер-министра Роберта Фицо. В городе Гандлове в него выстрелил 71-летний писатель Юрай Цинтула. Несмотря на тяжелые ранения, политик выжил.

Германия Митинги Полиция Ислам
31 мая 2024, 14:34
Хуситы атаковали американский авианосец Dwight Eisenhower в Красном море
Global Look Press
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Йеменские хуситы выпустили ракеты по американскому авианосцу Dwight Eisenhower в Красном море. Об этом в эфире телеканала Al Masirah сообщил военный представитель организации Яхья Сариа.

Он указал, что обстрел стал ответом хуситов на удары Великобритании и США по военным объектам в Йемене. По его словам, боевики поразили корабль крылатыми и баллистическими ракетами. Сариа добавил, что попадание по авианосцу было точным.

Ранее агентство Tasnim предупредило, что хуситы получили от Ирана технологии производства противокорабельной ракеты средней дальности Ghadr («Интенсивность»). Этот снаряд разработали 10 лет назад, его дальность составляет до 2000 километров. Йеменский аналог ракет назвали «Мохит» («Океан»).

США Великобритания Ракеты Военные Корабли Боевики
31 мая 2024, 13:42
«Идет устранение политических соперников». Песков — о приговоре по делу Трампа
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В Соединенных Штатах идет устранение политических соперников всеми возможными методами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя приговор по делу экс-лидера США Дональда Трампа. Об этом сообщило РИА «Новости».

В Кремле стараются не комментировать какие-либо судебные решения в третьих странах, отметил Песков.

«Но в целом, если говорить про Трампа, то, что там идет просто фактически устранение политических соперников всеми возможными законными и незаконными средствами, это очевидно», - подчеркнул официальный представитель Кремля.

Жюри присяжных вынесло приговор по всем 34 пунктам обвинения против Трампа по делу о фальсификации документов. Экс-президент США имеет право обжаловать решение.

В Белом также прокомментировали приговор Трампу. Представитель администрации американского лидера Иан Сэмс заявил, что власть уважает верховенство закона.

США Кремль Дмитрий Песков Приговоры
31 мая 2024, 13:36
Кремль сообщил об отсутствии контактов между Россией и Францией
РИА «Новости»
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У России и Франции в настоящее время особых контактов нет. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, чьи слова привел «Интерфакс».

Официальный представитель Кремля прокомментировал решение французской стороны не приглашать представителей России на торжественные мероприятия, посвященные 80-летию высадки союзников в Нормандии.

По словам Песков, Россия не планировала участвовать в торжествах.

«Никакого приезда не планировалось, да и контактов-то у нас никаких особых нет», - подчеркнул Песков.

Он напомнил, что в 2025 году наступит 80-летний юбилей победы в Великой Отечественной войне. Это событие станет для России приоритетом в плане мемориальных действий.

Решение Франции не приглашать российских представителей на 80-летний юбилей высадки союзников в Нормандии объяснили спецоперацией на Украине. Кроме того, ряд стран не желает видеть делегацию из России на мероприятии.

Кремль Дмитрий Песков Россия Франция

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