Крупный пожар на верфи в Анталье потушили

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Возгорание зафиксировали на верфи в зоне свободной торговли в районе Коньяалты. Пожар вспыхнул примерно в 20:30 по московскому времени.

«Мы немедленно начали тушение пожара на верфи, где красят яхты, с помощью 15 пожарных расчетов <…> огонь взят под контроль, пожарные остужают конструкции», - указал градоначальник.

По информации издания Antalya Hakkında , в результате ЧП никто не пострадал.

Ранее крупный пожар произошел в здании хлебозавода «Амур» в Москве. Огонь охватил площадь в 100 квадратных метров. По словам источника «360», в цехах хлебокомбината загорелось оборудование и продукция, уложенная на паллеты. Столичная прокуратура взяла на контроль установление причин и обстоятельств ЧП.

Источник проинформировал, что в экстренные службы поступало сообщение об угрозе взрыва, так как в охваченном пламенем здании могли находиться газовые баллоны.