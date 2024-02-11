11 февраля 2024, 09:08

Крупный пожар на верфи в Анталье потушили

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Турецкие огнеборцы ликвидировали пожар на верфи на западе Антальи. Об этом заявил мэр города Мухиттин Беджек в соцсети X.

Возгорание зафиксировали на верфи в зоне свободной торговли в районе Коньяалты. Пожар вспыхнул примерно в 20:30 по московскому времени.

«Мы немедленно начали тушение пожара на верфи, где красят яхты, с помощью 15 пожарных расчетов <…> огонь взят под контроль, пожарные остужают конструкции», - указал градоначальник.

По информации издания Antalya Hakkında , в результате ЧП никто не пострадал.

Ранее крупный пожар произошел в здании хлебозавода «Амур» в Москве. Огонь охватил площадь в 100 квадратных метров. По словам источника «360», в цехах хлебокомбината загорелось оборудование и продукция, уложенная на паллеты. Столичная прокуратура взяла на контроль установление причин и обстоятельств ЧП.

Источник проинформировал, что в экстренные службы поступало сообщение об угрозе взрыва, так как в охваченном пламенем здании могли находиться газовые баллоны.

Турция Пожары Соцсети
11 февраля 2024, 09:12
МИД проинформировал об отсутствии массовых отказов в выдаче шенгенских турвиз
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Случаи отказа в выдаче шенгенских туристических виз россиянам не являются массовыми, консульские учреждения продолжают оформлять документы. Об этом РИА «Новости» заявил директор первого европейского департамента МИД Артем Студенников.

«Что касается случаев отказов россиянам в выдаче туристических виз, то, насколько мне известно, они имеют место, но массового характера не носят», - указал он.

Представитель МИД напомнил, что визы гражданам России выдают консульские учреждения Франции, Италии и Испании. Он отметил, что власти могут не уведомлять о причинах отказа в выдаче.

«В соответствии с международной практикой власти не обязаны уведомлять о причинах отказа, которые могут носить самый разный характер», - добавил дипломат.

Соглашение об упрощении выдачи виз между Россией и странами Евросоюза временно прекратило действовать 2 сентября 2022 года. Получить их стало дороже и сложнее.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о закрытии 26 российских загранучреждений. По ее словам, это может стать препятствием для организации выборов за рубежом.

Италия Визы Россия Испания Евросоюз МИД РФ Франция
11 февраля 2024, 08:37
«Величайшее утешение». Больной раком Карл III поблагодарил нацию за поддержку
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Британский король Карл III поблагодарил народ за сообщения со словами поддержки и добрыми пожеланиями, которые получил после того, как у него нашли рак. Заявление монарха процитировал CNN.

«Я хотел бы выразить самую сердечную благодарность за множество сообщений о поддержке и с добрыми пожеланиями, которые я получил в последние дни. Все те, кто заболел раком, знают, что такие добрые мысли - величайшее утешение и ободрение», - подчеркнул король.

Он добавил, что новость о его диагнозе помогла пролить свет на работу организаций, поддерживающих онкобольных в Британии и мире. Карл III признался, что восхищается их преданностью делу.

Информация о том, что у монарха рак предстательной железы, распространилась 5 февраля. Журналист Том Бауэр, которого считают экспертом по британской королевской семье, не исключил, что Карл III откажется от химиотерапии в пользу народных средств, которым давно доверяет.

По словам главного онколога Скандинавского центра здоровья, заслуженного врача России Андрея Коржикова, этот вид рака хорошо лечится , особенно на ранних стадиях.

Великобритания Рак Карл III
11 февраля 2024, 08:25
Милей согласился встретиться с папой римским, которого называл «человеком дьявола»
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Президент Аргентины Хавьер Милей решил провести встречу с папой римским Франциском, которого ранее грубо критиковал. Об этом сообщило агентство Reuters.

Аргентинский лидер позволял делать в адрес понтифика жесткие замечания, когда был кандидатом в президенты. Милей называл папу римского слабоумным», «сукиным сыном, проповедующим коммунизм», «идиотом, защищающим социальную справедливость» и «человеком дьявола на земле». Яростно критиковать понтифика глава Аргентины перестал после своего избрания на пост президента.

Папа римский в ответ на оскорбления сообщил, что он не обращал на них внимания, так как Милей был только кандидатом в президенты. После победы в предвыборной кампании понтифик позвонил новому президенту Аргентины и поздравил его.

Ранее политолог Борис Мартынов предположил, что после волны протестов в Аргентине Милей возьмет боле прагматический политический курс. В качестве сравнения он привел ситуацию с беспорядками в Бразилии в 2022 году.

Аргентина Папа римский
11 февраля 2024, 08:04
Экс-глава Минюста Венгрии отказалась от мандата после скандала с педофилом
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Экс-министр юстиции Венгрии Юдит Варга отказалась от депутатского мандата. Она заявила, что уходит из политики и не будет возглавлять список венгерской партии «Фидес» на выборах в Европарламент. Сообщение об этом бывший министр опубликовала в социальной сети Facebook*.

Она объяснила, что подписала помилование замешанному в педофилии человеку в апреле 2023 года. Варга призналась в ошибке и объявила о своем уходе из политики.

«Я ухожу из политической жизни, отказываюсь от депутатского мандата и от руководства списком (партии на выборах -прим. ред.) в Европарламент», - отметила экс-министр юстиции.

Она добавила, что без ее подписи президентское помилование не вступило бы в силу.

«Я беру на себя политическую ответственность за подписание решения президента [Венгрии Каталины Новак]», - написала Варга.

Ранее венгерский лидер Каталина Новак покинула свой пост после скандала , связанного с помилованием бывшего заместителя детского дома, который участвовал в сокрытии преступлений директора-педофила. Оппозиционные партии потребовали отставки президента.

* Соцсеть Facebook запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

Facebook Венгрия Скандалы Педофилы Европарламент Выборы

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